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Real Madrid osvojil zgodovinski prvi superpokal Evrolige

Abu Dabi, 19. 09. 2026 21.25 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Madridčani so v boju za drugo finalno vozovnico ugnali Valencio

Košarkarji Reala Madrida so prvi zmagovalci novoustanovljenega evroligaškega superpokala. Madridčani so v finalu turnirja četverice v Abu Dabiju premagali zadnjega zmagovalca evrolige Olympiakos s 93:89.

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Real Madrid je v prvem polčasu trikrat vodil za deset točk, a se je Olympiakos v tretji četrtini vrnil in sam prešel v vodstvo, ki pa so ga Španci v zadnjem delu igre nevtralizirali in spet ušli na deset točk. Toda Grki se niso dali, minuto pred koncem so se približali na zgolj dve točki s trojko Evana Fournierja. Po zapravljenih napadih obeh ekip je nato Andres Feliz sedem sekund pred koncem zadel za končnih 93:89.

Timothe Luwawu-Cabarrot je pri zmagovalcih dosegel 12 točk, po 11 pa so jih dosegli Jaime Pradilla, Mikael Jantunen in Feliz, Facundo Campazzo se je izkazal z devetimi asistencami. Toliko jih je imel tudi Codi Miller-McIntyre pri poražencih, pri katerih je točkovno izstopal Saša Vezenkov z 22 točkami, Fournier jih je dodal 14.

Olympiakos je v petkovem polfinalu z 92:90 ugnal polfinalista zaključnega turnirja evrolige Fenerbahče, Real Madrid, podprvak evrolige, pa po podaljšku predstavnika države gostiteljice Dubaj z 98:95.

Tretje mesto so osvojili košarkarji Fenerbahčeja, ki so v malem finalu odpravili Dubaj s 85:77. Najboljši strelec pri Turkih je bil Talen Horton Tucker s 23 točkami, pri gostiteljih pa sta Elie Okobo in Davis Bertans prispevala po 14 točk. Klemna Prepeliča tako kot v polfinalu ni bilo v ekipi Dubaja.

Redni del evrolige za sezono 2026/27 se bo sicer začel 24. septembra in končal aprila 2027, nato bosta na vrsti končnica in majski zaključni turnir.

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