Real se je mučil z zadnjo Huesco, Bale prekinil strelski post in odrešil galaktike

Madridski Realje v spopad s Huesco vstopil odločno, že v osmi minuti je uspel načeti mrežo domačinov. To je uspelo Garethu Baleu, ki je z močnejšo levico sprožil s prve po podaji Alvara Odriozole in z natančnim strelom matiral domačega vratarja, Srba Aleksandra Jovanovića. Valižan je zadel prvič po 1. septembru in prekinil najdaljšo sušno obdobje (neupoštevajoč poškodbe) v Realu – kar deset tekem brez zadetka oz. 801 minut v španski La ligi. V 17. minuti je imel na nogi izenačenje Ezequiel Avila, a se je ob njegovem močnem strelu z roba kazenskega prostora izkazal Realov vratar.