Real Madrid v NBA? Perez: V Španiji nimamo konkurence

Španski košarkarski velikan ima v svoji vitrinah 35 naslovov španskega državnega prvenstva, 27 pokalnih lovorik, kar desetkrat pa so se na najvišjo stopničko zavihteli v Evroligi. Dominacija kraljevega kluba traja že vse od petdesetih let prejšnjega stoletja, Perez pa meni, da je vstop v NBA edina logična poteza. "Adamu Silverju sem v pogovoru predlagal, da bi nas priključil vzhodni konferenci, a sem dobil odgovor, da bi bila dolga potovanja nepremostljiva ovira. Sam sem mnenja, da igralci ne bi imeli nič proti temu. Če pogledamo iz vidika priljubljenosti, je stvar jasna. Zgolj dve ekipi v NBA imata na družbenih omrežjih večjo podporo od nas," je mnenja Perez. Spomnimo, zadnjo tekmo, ki so jo Madridčani odigrali proti kateri izmed NBA ekip, so aktualni španski prvaki po podaljšku dobili s 142:137, ko je v španski prestolnici padla ekipa Oklahoma City Thunder. Tudi takrat je nase opozoril Luka Dončić, ki je na parketu preživel 18 minut, dosegel tri točke in vknjižil še pet skokov in štiri podaje.