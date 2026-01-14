Real Madrid zapušča Evroligo?

Pogovori med Real Madridom in NBA so že v napredni fazi, čeprav uradnega podpisa še ni. Klub iz Madrida naj bi bil pripravljen sprejeti ponudbo in sodelovati v projektu, ki bi lahko korenito spremenil razmerja v evropski košarki. Real Madrid naj bi bil celo osrednji klub novega tekmovanja, ki bi združevalo izbrane evropske ekipe s stalno licenco.

Sočasno Evroliga poskuša zagotoviti stabilnost za obdobje 2026–2036 in je klubom ponudila desetletne pogodbe. Večina lastniških klubov jih je že podpisala, Real Madrid pa se za zdaj še ni dokončno opredelil. Barcelona se je odločila za nadaljevanje sodelovanja z Evroligo, ob tem pa si je pustila odprto možnost poznejšega prestopa k NBA.

Nova liga naj bi štela 16 ekip, 12 s stalno licenco in štiri prek kvalifikacij, projekt pa nastaja v sodelovanju z Mednarodno košarkarsko zvezo (FIBA). Prav odprta struktura tekmovanja naj bi bila ena ključnih razlik v primerjavi z Evroligo.

Odločitev Real Madrida bo imela velik vpliv na prihodnost evropske klubske košarke, razplet razmerja med NBA in Evroligo pa bi lahko že kmalu začrtal novo obdobje tega športa.