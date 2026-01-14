Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Real Madrid zapušča Evroligo?

Ljubljana, 14. 01. 2026 19.18 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Mario Hezonja

Evropska košarka je pred pomembnim prelomom. Real Madrid je po poročanju španskega časnika AS zelo blizu odločitve, da zapusti Evroligo in se priključi novi ligi, ki jo pod okriljem NBA načrtujejo Američani in naj bi zaživela leta 2027.

Pogovori med Real Madridom in NBA so že v napredni fazi, čeprav uradnega podpisa še ni. Klub iz Madrida naj bi bil pripravljen sprejeti ponudbo in sodelovati v projektu, ki bi lahko korenito spremenil razmerja v evropski košarki. Real Madrid naj bi bil celo osrednji klub novega tekmovanja, ki bi združevalo izbrane evropske ekipe s stalno licenco.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sočasno Evroliga poskuša zagotoviti stabilnost za obdobje 2026–2036 in je klubom ponudila desetletne pogodbe. Večina lastniških klubov jih je že podpisala, Real Madrid pa se za zdaj še ni dokončno opredelil. Barcelona se je odločila za nadaljevanje sodelovanja z Evroligo, ob tem pa si je pustila odprto možnost poznejšega prestopa k NBA.

Nova liga naj bi štela 16 ekip, 12 s stalno licenco in štiri prek kvalifikacij, projekt pa nastaja v sodelovanju z Mednarodno košarkarsko zvezo (FIBA). Prav odprta struktura tekmovanja naj bi bila ena ključnih razlik v primerjavi z Evroligo.

Odločitev Real Madrida bo imela velik vpliv na prihodnost evropske klubske košarke, razplet razmerja med NBA in Evroligo pa bi lahko že kmalu začrtal novo obdobje tega športa.

košarka evroliga real madrid nba

Sodnik se je pred ponorelim vodstvom in igralci branil s 'kung fu' udarcem

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tri leta po smrti hčerke – Priscilla Presley obujala spomine
Ko stari starši razvajajo: baby boomerji in posebna vez z vnuki
Ko stari starši razvajajo: baby boomerji in posebna vez z vnuki
Kaj pomeni X Æ A-Xii, Strider, Comet?
Kaj pomeni X Æ A-Xii, Strider, Comet?
Vsaka solza je dokaz, kako močno te imam rada
Vsaka solza je dokaz, kako močno te imam rada
zadovoljna
Portal
V bazenu se nista mogla upreti strastem
Dnevni horoskop: Ribe krepijo odnose, dvojčki se osredotočajo na zdravje
Dnevni horoskop: Ribe krepijo odnose, dvojčki se osredotočajo na zdravje
Po ženini smrti ostal s tremi sinovi
Po ženini smrti ostal s tremi sinovi
Uganete, kdo je na fotografiji?
Uganete, kdo je na fotografiji?
vizita
Portal
Vsa živa bitja naj bi oddajala komaj zaznaven sij, ki ob smrti izgine
Kronično vnetje, ki ne prizadane le črevesja
Kronično vnetje, ki ne prizadane le črevesja
Colleen Hoover razkrila, da ima raka
Colleen Hoover razkrila, da ima raka
Potencialna protirakava glivična spojina prvič sintetizirana po 55 letih
Potencialna protirakava glivična spojina prvič sintetizirana po 55 letih
cekin
Portal
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
Mirna Arktika izginja: tudi Svalbard je na udaru tujih interesov
Mirna Arktika izginja: tudi Svalbard je na udaru tujih interesov
Mačji sodelavci: inovativni model produktivnosti v Tokiu
Mačji sodelavci: inovativni model produktivnosti v Tokiu
Trumpove obljube: Sem res to rekel?
Trumpove obljube: Sem res to rekel?
moskisvet
Portal
Ob pogledu nanjo vam bo postalo vroče
Ali mraz povzroča prehlad?
Ali mraz povzroča prehlad?
Pojav, ki ga znanost ne zna razložiti
Pojav, ki ga znanost ne zna razložiti
Zakaj v januarju čutimo praznino?
Zakaj v januarju čutimo praznino?
dominvrt
Portal
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Slavonci postavili 7,5 metra visokega snežaka
Slavonci postavili 7,5 metra visokega snežaka
Tako boste zlahka odstranili vodni kamen
Tako boste zlahka odstranili vodni kamen
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
okusno
Portal
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Hitro kosilo iz ene ponve
Hitro kosilo iz ene ponve
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Vitaminski napitek za odpornost
Vitaminski napitek za odpornost
voyo
Portal
Igra z ognjem
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450