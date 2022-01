Real po dveh podaljških do zmage v Monaku, Šiško do zmage v nemškem derbiju

Barcelona je v četrtek premagala Asvel s 84:71 in začasno prevzela vodstvo na lestvici. A po današnji zmagi je spet prvi Real, ker ima dve tekmi manj ob enakem točkovnem izkupičku. Monaco je bil blizu zmagi, saj je vodil tako v rednem delu, ko je Real podaljšek izsilil s trojko, kot skoraj do konca prvega podaljška. A je Walter Tavares zadel za 75:75 15 sekund pred koncem, v drugem podaljšku pa je Monacu zmanjkalo moči in gostje so na koncu zmagali za šest točk.

Bayern je premagal nemške tekmece, Šiško je na parketu preživel dobrih 16 minut in dosegel devet točk, dodal pa še tri podaje in skok. Prvi strelec Bavarcev je bil sicer Vladimir Lučić z 19 točkami.