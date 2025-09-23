Real pripeljal 11-letnika iz Malija: njegov videz, milo rečeno, vzbuja sum

Madridski Real ima novega košarkarja. Gre za golobradega mladeniča. V mladinsko ekipo galaktikov se je preselil komaj enajstletni Moussa Balla Traore. Njegov "odrasli" videz je v hipu sprožil žolčne razprave na družbenih omrežjih. Vsem pa je enotno razmišljanje, da to enostavno ni mogoče. Presodite sami ...

Pred dobrim mesecem dni smo pisali, da je Barcelona v članski ekipi priključila osnovnošolca. Gre za 13-letnega Mohameda Daboneja, ki je izjemno razvit in gibčen, ne manjka pa mu niti košarkarskega znanja. Barcelona je to opazila in ga iz mlajših selekcij kluba premaknila k prvi članski ekipi. Vse lepo in prav, toda mnogi so se spraševali in še naprej ugibajo, če je košarkar, ki prihaja iz afriške države Burkina Faso, res rojen leta 2011.

Mohamed Dabone FOTO: Twitter icon-expand

In ko so se malce polegla ugibanja in tudi negativni komentarji, je naslednji na tapeti madridski Real. Kot poročajo tamkajšnji mediji, so galaktiki v svoje vrste zvabili 11-letnega Mousso Ballo Traoreja, ki prihaja iz afriške države Mali. "Fant je registriran za mlajše selekcije Reala, po uradni dokumentaciji pa je rojen 24. oktobra 2013, torej ima še enajst let. Rojen je v Bamaku, glavnem mestu Malija," sporoča madridski AS, ki ne beži od dejstva, da je še najbolj v oči bode nkjegov "moški" videz ...

Moussa Balla Traore FOTO: Twitter icon-expand