Košarka

Real pripeljal 11-letnika iz Malija: njegov videz, milo rečeno, vzbuja sum

Madrid, 23. 09. 2025 12.40 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.J.
Komentarji
45

Madridski Real ima novega košarkarja. Gre za golobradega mladeniča. V mladinsko ekipo galaktikov se je preselil komaj enajstletni Moussa Balla Traore. Njegov "odrasli" videz je v hipu sprožil žolčne razprave na družbenih omrežjih. Vsem pa je enotno razmišljanje, da to enostavno ni mogoče. Presodite sami ...

Pred dobrim mesecem dni smo pisali, da je Barcelona v članski ekipi priključila osnovnošolca. Gre za 13-letnega Mohameda Daboneja, ki je izjemno razvit in gibčen, ne manjka pa mu niti košarkarskega znanja. Barcelona je to opazila in ga iz mlajših selekcij kluba premaknila k prvi članski ekipi. Vse lepo in prav, toda mnogi so se spraševali in še naprej ugibajo, če je košarkar, ki prihaja iz afriške države Burkina Faso, res rojen leta 2011.

Mohamed Dabone
Mohamed Dabone FOTO: Twitter

In ko so se malce polegla ugibanja in tudi negativni komentarji, je naslednji na tapeti madridski Real. Kot poročajo tamkajšnji mediji, so galaktiki v svoje vrste zvabili 11-letnega Mousso Ballo Traoreja, ki prihaja iz afriške države Mali. "Fant je registriran za mlajše selekcije Reala, po uradni dokumentaciji pa je rojen 24. oktobra 2013, torej ima še enajst let. Rojen je v Bamaku, glavnem mestu Malija," sporoča madridski AS, ki ne beži od dejstva, da je še najbolj v oči bode nkjegov "moški" videz ... 

Moussa Balla Traore
Moussa Balla Traore FOTO: Twitter

In ugibali so ... Presodite sami, če je njegov videz na ravni enajstletnikov. "Na družabnih omrežjih so stekli raznorazni, tudi duhoviti komentarji. Vsem pa je skupni imenovalec spoznanje, da ta fant enostavno ni star enajst let," zaključuje AS.  

košarka traore real
KOMENTARJI (45)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NotMe
23. 09. 2025 14.40
Pa dobro no, fosile ocenijo za milijone let nazaj na par deset let natančno, drevesu preštejejo letnice v nulo, a človeku je pa taka umetnost določit starost?
ODGOVORI
0 0
matjaz mravlak
23. 09. 2025 14.39
je al pa ni!! papirji so taksni kot so ce pa lahko kdo dokaze pa naj se loti te zadeve!!
ODGOVORI
0 0
HB71
23. 09. 2025 14.36
+2
Ta fant ima zagotovo 11 let. Tako kot jih imam jaz 24.... na trideset podlage....
ODGOVORI
2 0
Nikdar več
23. 09. 2025 14.35
Napaka pri zapisu letnice?
ODGOVORI
0 0
AnatomijaRudarOvčjiZmagaUkraj
23. 09. 2025 14.35
+1
Ja res je tolk star.Jaz sem bil.fizicno.identicen pr 11.
ODGOVORI
2 1
mptour
23. 09. 2025 14.34
+2
Pa tako pošten klub.
ODGOVORI
2 0
Gutenberg
23. 09. 2025 14.30
+2
Ponarejeni dokumenti.
ODGOVORI
2 0
Gpeee
23. 09. 2025 14.29
+7
11let z 20 let delovnimi izkušnjami 😂
ODGOVORI
7 0
ivan z Doba
23. 09. 2025 14.21
+7
Ta je direkt iz vrtca! 🤣
ODGOVORI
7 0
bandit1
23. 09. 2025 14.21
+2
Tisti ki so množično hodili pred 5 leti v D so bili vsi rojeni januarja.
ODGOVORI
2 0
tvojavest
23. 09. 2025 14.20
+9
morda je pa res star 11 let če je rojen 29. februar in ima rojstni dan vsake 4 leta......
ODGOVORI
9 0
Žrtev
23. 09. 2025 14.18
-1
Naj se identificira kot 11 letnik, če se tako počuti. Ne vem zakaj vas to moti?!!?!?
ODGOVORI
3 4
U1697915075021
23. 09. 2025 14.17
+8
11 let delovne dobe mogoce
ODGOVORI
8 0
Quercus
23. 09. 2025 14.17
+7
11 let? Ne, ta fantek ima največ 7 let, he he.
ODGOVORI
7 0
bohinj je zakon
23. 09. 2025 14.09
+8
Mogoče je.........mogoče pa ni. Ali sploh ima rojstni list? Ali gre zadeva na besedo?
ODGOVORI
8 0
Bombardirc1
23. 09. 2025 14.08
+13
Vsak normalno sposoben bo z podrobnim pregledom ugotovil njegovo starost, ne rabite tople vode odkrivat...
ODGOVORI
13 0
Bombardirc1
23. 09. 2025 14.09
+6
Zdravnik, sem pozabil dopisati.
ODGOVORI
6 0
Branko Jurca
23. 09. 2025 14.07
+3
"Ženske in otroci"
ODGOVORI
3 0
holob
23. 09. 2025 14.04
-3
Tale je sigurno ostanke od messijevih dodatkov jedel.
ODGOVORI
1 4
Lenart Čaubi
23. 09. 2025 14.04
+2
Lahko,da je z mlajšim bratom zamenjal identiteto.
ODGOVORI
2 0
manga
23. 09. 2025 14.00
-6
Bravo Real.Tako se dela.
ODGOVORI
0 6
