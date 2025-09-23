Real pripeljal 11-letnika iz Malija: njegov videz, milo rečeno, vzbuja sum

Pred dobrim mesecem dni smo pisali, da je Barcelona v članski ekipi priključila osnovnošolca. Gre za 13-letnega Mohameda Daboneja, ki je izjemno razvit in gibčen, ne manjka pa mu niti košarkarskega znanja. Barcelona je to opazila in ga iz mlajših selekcij kluba premaknila k prvi članski ekipi. Vse lepo in prav, toda mnogi so se spraševali in še naprej ugibajo, če je košarkar, ki prihaja iz afriške države Burkina Faso, res rojen leta 2011.
In ko so se malce polegla ugibanja in tudi negativni komentarji, je naslednji na tapeti madridski Real. Kot poročajo tamkajšnji mediji, so galaktiki v svoje vrste zvabili 11-letnega Mousso Ballo Traoreja, ki prihaja iz afriške države Mali. "Fant je registriran za mlajše selekcije Reala, po uradni dokumentaciji pa je rojen 24. oktobra 2013, torej ima še enajst let. Rojen je v Bamaku, glavnem mestu Malija," sporoča madridski AS, ki ne beži od dejstva, da je še najbolj v oči bode nkjegov "moški" videz ...
In ugibali so ... Presodite sami, če je njegov videz na ravni enajstletnikov. "Na družabnih omrežjih so stekli raznorazni, tudi duhoviti komentarji. Vsem pa je skupni imenovalec spoznanje, da ta fant enostavno ni star enajst let," zaključuje AS.
