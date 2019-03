Real stežka do zmage nad Milančani, Žalgiris dobil obračun v Tel Avivu

Armani se je skozi večji del tekme v Madridu s pogumno igro odlično upiral favoriziranemu Realu, a so bili domači, tudi zaradi večjih izkušenj, na koncu spretnejši in srečnejši za 21. zmago v sezoni z 92:89. Nekdanji krilni center slovenske izbrane vrste Anthony Randolph je v 22 minutah igre prispeval 13 točk ter po dve podaji in skoka, medtem ko Klemen Prepelič znova ni bil v kadru za tekmo. Je bil pa zato njegov odlični prijatelj Alen Omić v dresu gostov, a se v 19 minutah, kolikor jih je preživel na parketu, ni vpisal med strelce. V svojo statistiko je namreč vpisal štiri skoke. Zadnjeuvrščena Darušafaka je bila na domačem parketu v Carigradu boljša od moskovskega Himkija 91:85, Panathinaikos pa je v Atenah podobno kot Real proti Armaniju šele v končnici tekme strl odpor odlične Baskonije - bilo je 72:70 za nekdanjega evropskega klubskega prvaka iz grške prestolnice.

Košarkarji litovskega Žalgirisa so v razburljivi končnici ohranili mirnejše živce in se zasluženo veselili 12. zmage v sezoni na gostovanju pri tel avivskem Maccabiju.

Morda najlepša košarkarska predstava za oko na tekmah 27. kroga se je odvijala v Nokia Areni v Tel Avivu, kjer je gostujoči Žalgiris na čelu z ljubljencem domačega občinstva na trenerski klopi Šarunasom Jasikevičiusom prišel do tesne, a povsem zaslužene zmage z izidom 85:83. Litovski velikan je za ohranitev možnosti za uvrstitev v končnico potreboval zmago in jo naposled tudi dosegel. To je bil dvoboj poln rezultatskih preobratov, tudi če bi zmaga na koncu ostala doma, ne bi bilo nezasluženo. Po zadnjem pisku sirene je domače občinstvo kljub porazu svojih ljubljencev z bučnim aplavzom pozdravilo svojega velikana iz začetka tega tisočletja, ki je z Maceom Bastonom, Nikolo Vujčićem, Talom Bursteinom, Anthonyjem Parkerjem in druščino spisal eno najlepših in obenem največjih poglavij v zgodovini kluba z osvojitvijo dveh zaporednih naslovov evropskega klubskega prvaka (2004 in 2005).



Evroliga, 27. krog, izidi:

Real Madrid - Armani Olimpia Milano 92:89

(Anthony Randolph: 22 minut - 13 točk, 2 skoka, 2 podaji za Real Madrid; Klemen Prepelič - ni igral; Alen Omić: 19 minut - 4 skoki za Armani).



Darušafaka Istanbul - Himki Moskva 91:85



Panathinaikos Atene - Baskonia Vitoria 72:70



Maccabi Tel Aviv - Žalgiris Kaunas 83:85



LESTVICA