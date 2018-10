Real v slovenskem obračunu povozil Budućnost, Randolph znova najboljši strelec

Real Madrid je pričakovano nadzoroval potek obračuna od samega začetka, odločilno razliko pa so varovanci Pabla Lasa naredili na začetku tretje četrtine, ko so ušli na varno razliko 20 točk. V zadnji četrtini so svoje dodali še motivirani rezervisti in na koncu je na semaforju WiZink Centra pisalo 89:55 v korist Reala.

Anthony Randolph, ki je bil skupaj z Jayceejem Carrolom z 11 točkami prvi strelec Reala, je na parketu prebil dobrih 21 minut, Klemen Prepelič pa 15. Na drugi strani je pri Budućnosti, pri kateri je s 13 točkami prednjačil Nemanja Gordić, Alen Omićodigral 24 minut.

Izidi:

Real Madrid - Budućnost 89:55 (21:15, 23:16, 21:13, 24:11)

Olympiakos- Maccabi Tel Aviv 88:80

Olimpia Milano - Himki 81:80

Bayern- Baskonia77:71

Anadolu Efes - Fenerbahče 89:83