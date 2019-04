Real z novo zmago nad Paom tik pred napredovanjem, Barca izenačila

V Istanbulu je pri Barceloni s 17 točkami izstopal Adam Hanga, ki je 28 sekund pred koncem tudi zadel odločilni koš, Jaka Blažičje v dobrih osmih minutah zbral po dve točki in podaji ter skok. Pri gostiteljih je bil z 18 točkami najboljši strelec Shane Larkin.

V Madridu, kjer si je tekmo spet ogledal tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, je gostoval Panathinaikos in moral še drugič priznati premoč Špancem. Ti so slavili za 15 točk, izkazala sta se tudi oba slovenska košarkarja. Klemen Prepelič je na igrišču prebil slabih 15 minut, dosegel devet točk, dodal še skok in podajo, Anthony Randolph pa je v 24 minutah in pol dosegel deset točk, pet skokov ter še dve podaji.

Evroliga, četrtfinale, drugi tekmi:

Anadolu Efes Istanbul ‒ Barcelona Lassa 72 : 74 /1 : 1/

(Jaka Blažič 8:10 minute, 2 točki, 1 skok, 2 podaji za Barcelono.)

Real Madrid ‒ Panathinaikos OPAP 78 : 63 /2 : 0/

(Klemen Prepelič 14:58 minute, 9 točk, 1 skok, 1 podaja za Real; Anthony Randolph 24:30 minute; 10 točk, 5 skokov, 2 podaji za Real.)

// - izid v zmagah