Real z razpoloženim Tavaresom nadigral Panathinaikos

Pod obročema je prevladoval Walter Tavares, ki se je ustavil pri dvojnem dvojčku z doseženimi 15 točkami in 10 skoki. Podobno mu je sledil argentinski reprezentančni organizator igre Facundo Campazzo, ki je 14 točkam dodal kar 10 podaj.



V domačih vrstah so bili razpoloženi za igro še Gabriel Deck (13), Jaycee Carroll(12) ter Rudy Fernandez in Trey Thompkins (oba 11), ki so prav tako dosegli dvomestno število točk za končno, visoko zmago belih nad atenskimi zelenimi s 96:78. Pri slednjih je bil najbolj razpoložen za igro izkušeni organizator igre Nick Calathes s 13 točkami, po 11 so jih dodali še DeShaun Thomas, Ioannis Papapetrou in Jimmer Fredette.