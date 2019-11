Rekordnih 49 točk Larkina, Randolph pred podaljšanjem pogodbe

Ameriški košarkar v vrstah turškega moštva Anadolu Efes Shane Larkin je strelsko "eksplodiral" na evroligaški tekmi in dosegel neverjetnih 49 točk. To je nov rekord v Evroligi, Američan je zadel kar 10 trojk v 31 minutah igre, istanbulsko moštvo pa je visoko premagalo münchenski Bayern. Košarkarji madridskega Reala so v St. Peterburgu premagali Zenit.

Shane larkin FOTO: AP V 11. krogu rednega dela Evrolige je skoraj 15 tisoč gledalcev v dvorani v Istanbulu videlo izjemen večer Shana Larkina, ki se je s svojim nastopom vpisal v zgodovino tega košarkarskega tekmovanja. Evroliga je seveda daleč najboljše klubsko tekmovanje na stari celini, rezultati pa večinoma (za razliko od lige NBA) nizki in tudi košarkarji redko dosegajo veliko število točk. Tokrat je bil Larkin izjemno "vroč" in je zadeval kot za stavo, njegov Anadolu Efes pa je premagal Bayern iz Münchna kar s 104:75. Skoraj polovico točk Anadolu Efesa je dosegel 27-letni ameriški branilec (182 centimetrov), ki je igral tudi v ligi NBA, od lani pa je član moštva iz Istanbula. Larkin je dosegel 49 točk, kar je nov rekord Evrolige (pred tem je bil rekord 41 točk). Ob polčasu je zbral 25 točk, do konca pa skorajda podvojil učinek, zadel je deset trojk (10/12 met za tri točke, 5/7 za dve točki, 9/10 prosti meti), dodal še pet podaj in dva skoka za neverjetni statistični učinek (53) v 31 minutah igre. Larkin je sicer največ točk pred tem dosegel v lanski sezoni, ko je proti Barceloni zbral 37 točk. Zanesljivo je zmagal tudi madridski Real, ki je Rusiji premagal zasedbo Zenita (86:71). Prvi strelec madridske zasedbe je bil Facundo Campazzo z 19 točkami, Anthony Randolph jih je dosegel le štiri v dobrih 18 minutah igre. Po poročanju Sportanda bo nekdanji slovenski reprezentant v kratkem podaljšal pogodbo z Realom še za tri sezone. Sicer se 30-letnemu košarkarju pogodba izteče leta 2020. Izida:

Zenit St. Peterburg - Real Madrid71:86

Anadolu Efes - Bayern München 104:75