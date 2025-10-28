Reaves: Brez nosilcev igre je težko igrati. Upam, da se Luka kmalu vrne

Organizator igre Lakersov Austin Reaves je bil znova prvo ime svoje franšize ob porazu s Portland Trail Blazersi, ki so v Crypto.com Areni slavili s 122:108.

Sedemindvajsetletnik iz Oklahome je vlekel, kolikor se je dalo, toda daljša klop gostov je ob tolikšnem številu poškodovanih košarkarjev pri jezernikih enostavno morala priti do izraza. "Kot je že dejal trener JJ Redick, težko je igrati s tako ozko rotacijo igralcev. Ampak ne tožimo, saj se tekme vrstijo druga za drugo in preprosto nimamo časa za objokovanje zapravljenih priložnosti. Tekmec je tokrat znal izkoristiti naše težave," je po drugem porazu v sezoni dejal Reaves, ki je 41 točkam dodal še pet podaj in štiri skoke.