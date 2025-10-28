Svetli način
Košarka

Reaves: Brez nosilcev igre je težko igrati. Upam, da se Luka kmalu vrne

Los Angeles, 28. 10. 2025 10.45

A.V.
Košarkarji Los Angeles Lakers so po zmagi proti Sacramentu v noči na torek morali priznati premoč zasedbi Portlanda, ki je izkoristila močno zdesetkani igralski kader 17-kratnih prvakov lige NBA. Brez Luke Dončića, LeBrona Jamesa, Marcusa Smarta in drugih preprosto ni šlo, a kot poudarja eden od izkušenejših mož jezernikov Austin Reaves (41 točk), se bodo morali prilagoditi glede na trenutno stanje s poškodbami.

Organizator igre Lakersov Austin Reaves je bil znova prvo ime svoje franšize ob porazu s Portland Trail Blazersi, ki so v Crypto.com Areni slavili s 122:108.

Sedemindvajsetletnik iz Oklahome je vlekel, kolikor se je dalo, toda daljša klop gostov je ob tolikšnem številu poškodovanih košarkarjev pri jezernikih enostavno morala priti do izraza. "Kot je že dejal trener JJ Redick, težko je igrati s tako ozko rotacijo igralcev. Ampak ne tožimo, saj se tekme vrstijo druga za drugo in preprosto nimamo časa za objokovanje zapravljenih priložnosti. Tekmec je tokrat znal izkoristiti naše težave," je po drugem porazu v sezoni dejal Reaves, ki je 41 točkam dodal še pet podaj in štiri skoke.

Dobro tekmo so odigrali tudi Deandre Ayton, Rui Hačimura in Dalton Knecht (vsi 16 točk), a so imeli gostje iz zvezne države Oregon več razpoloženih orožij.

"Komaj čakam, da se odsotni fantje čim prej vrnejo na parket. Z Luko Dončićem in Marcusom Smartom bi bilo veliko lažje, a je, kar je. Moramo se prilagoditi glede na trenutno stanje in še naprej iskati najboljše mogoče rešitve znotraj obstoječega kadra. Verjamem, da lahko tudi v trenutnih okoliščinah dosegamo zmage," optimistično dodaja Reaves.

košarka liga nba los angeles lakers austin reaves portland trail blazers
Litovci v Stožicah: 'Ključ bo v energiji in osredotočenosti'

yanay
28. 10. 2025 12.00
Poškodbe bodo vedno krojile sestavo moštva in posledično tudi uspešnost moštva. Če ima ekipa dolgo klop, lažje prebrodi odsotnost nosilcev. Je pa tako. Če ni nosilcev, je potrebno v ogenj poslati tudi tiste, ki drugače manj igrajo. Razbremeniti je potrebno tiste, ki so od boljših še ostali, saj drugače pride do domino efekta in mora ekipa kar naenkrat iskati nadomestke tudi v razvojni ligi. Npr., Adou Thiero sploh še ni stopil na parket: Je izjemen atlet, žal pa je pri telesno izjemno sposobnih fantih velika možnost poškodb. To se je v preteklosti že pokazalo pri Zionu Wiliamsonu, ki je zaradi težjih poškodb moral izpustit veliko število tekem.
trtr
28. 10. 2025 11.28
Sezona se še začela ni pa jih že pol manjka.
