Reaves in James tokrat brez pomoči poškodovanega Dončića

Luka Dončić je igrišče zapustil proti koncu druge četrtine petkove tekme proti moštvu Philadelphia 76ers, potem ko se je zapletel z enim od branilcev omenjenega moštva. V drugem polčasu se nato zaradi bolečine v levi nogi ni več vrnil na parket. Trener jezernikov JJ Redick je ob tem menil, da poškodba ni resnejše narave in dodal, da najboljšega strelca lige NBA čaka pregled z magnetno resonanco.
"Ni se počutil dovolj dobro, da bi stopil na igrišče, pri čemer tudi zdravniška služba ni bila pripravljena tvegati," je še povedal Redick.
Njegovi soigralci se sicer zavedajo, kako pomemben člen njihovega moštva je Dončić. "Potrebujemo ga. Je naš najboljši igralec, saj se okrog njega vrti naša igra. Upamo, da nas čakajo dobre novice," je povedal branilec ekipe iz Los Angelesa Austin Reaves.
Slovenski reprezentant v letošnji sezoni v povprečju prispeva 33,4 točke na tekmo in hkrati dosega še 8,7 podaje na tekmo, kar ga uvršča na drugo mesto med podajalci v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Ljubljančan je to sezono izpustil osem tekem zaradi različnih poškodb in rojstva druge hčerke. Da lahko ostane med kandidati za najkoristnejšega igralca rednega dela NBA, mora odigrati najmanj 65 od skupno 82 tekem.
