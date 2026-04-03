Košarka

Reaves nad navijača, ki je žalil Dončića: Pokaži malo spoštovanja

Oklahoma, 03. 04. 2026 10.58 pred 25 dnevi 2 min branja 5

Avtor:
M.D.
Luka Dončić in Austin Reaves

Los Angeles Lakers so v noči na petek doživeli dvojni udarec. Aktualni prvaki iz Oklahome so jih zlahka premagali s 43 točkami prednosti (139:96), prvi zvezdnik moštva Luka Dončić pa obračuna ni končal na parketu, saj je doživel poškodbo. Med obračunom je Slovencu v bran stopil njegov soigralec Austin Reaves, ki se je soočil z nespoštljivim navijačem Oklahome.

Luka Dončić je sezono začel na valu optimizma po poletju, ki ga je zaznamovala njegova fizična preobrazba. Na prvih dveh tekmah je presegel mejo 40 točk, nato pa je že sledila prva poškodba sezone. Odsoten je bil tri tekme. Nato je do nocojšnje tekme izpustil dodatnih osem tekem zaradi poškodbe in eno zaradi kazni zaradi prevelikega števila tehničnih napak.

Luka Dončić je obležal po poškodbi stegenske mišice.
FOTO: Profimedia

Po odlični predstavi proti Clevelandu na predzadnji tekmi, na kateri je vpisal 42 točk, se obračun z Oklahomo ne bi mogel začeti slabše. Aktualni prvaki so na domačem terenu že v prvi četrtini vpisali 44 točk in vodili s 23 točkami prednosti. Dončić je med polčasom potarnal nad poškodbo leve zadnje stegenske mišice, po pregledu zdravnikov pa je v drugem polčasu vseeno zaigral.

Očitno bi moral počivati, saj je po petih minutah igre v tretji četrtini obležal in se znova prijel za bolečo mišico. Njegovi soigralci so stopili okoli njega, nad njim je stal njegov prijatelj Austin Reaves. Nato je sledila provokacija s strani domačega navijača ob igrišču.

"Zdaj veš, kako je igrati v obrambi!" je Dončiću dejal neimenovan navijač. "Hej, utihni, j***m ti," mu je jezno odgovoril Reaves, ki se je v tej sezoni zelo zbližal z Dončićem. "Tiho bodi, poškodovan je. Pokaži malo spoštovanja," je Reaves nadaljeval, medtem ko se je približeval navijaču.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hc4life
03. 04. 2026 14.50
A balkanc je pa pol manir a neda
Odgovori
-1
0 1
jezenslovenec
03. 04. 2026 14.30
Sigurno je bil črne barve.
Odgovori
+1
1 0
Frincko
03. 04. 2026 13.04
Orangutani, ni kej. Misli, da če plača karto, ki zagotovo za prvo vrsto ni bila poceni, žali vse po vrsti. Primitivc
Odgovori
+5
5 0
Lens
03. 04. 2026 12.18
Primitivni hillbilly.
Odgovori
+2
3 1
Amor Fati
03. 04. 2026 11.45
Ljudje brez vsakršnih manir.
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
