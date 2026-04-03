Reaves nad navijača, ki je žalil Dončića: Pokaži malo spoštovanja

Luka Dončić je sezono začel na valu optimizma po poletju, ki ga je zaznamovala njegova fizična preobrazba. Na prvih dveh tekmah je presegel mejo 40 točk, nato pa je že sledila prva poškodba sezone. Odsoten je bil tri tekme. Nato je do nocojšnje tekme izpustil dodatnih osem tekem zaradi poškodbe in eno zaradi kazni zaradi prevelikega števila tehničnih napak.

Luka Dončić je obležal po poškodbi stegenske mišice. FOTO: Profimedia

Po odlični predstavi proti Clevelandu na predzadnji tekmi, na kateri je vpisal 42 točk, se obračun z Oklahomo ne bi mogel začeti slabše. Aktualni prvaki so na domačem terenu že v prvi četrtini vpisali 44 točk in vodili s 23 točkami prednosti. Dončić je med polčasom potarnal nad poškodbo leve zadnje stegenske mišice, po pregledu zdravnikov pa je v drugem polčasu vseeno zaigral.

Očitno bi moral počivati, saj je po petih minutah igre v tretji četrtini obležal in se znova prijel za bolečo mišico. Njegovi soigralci so stopili okoli njega, nad njim je stal njegov prijatelj Austin Reaves. Nato je sledila provokacija s strani domačega navijača ob igrišču.

