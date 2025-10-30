Reaves: Najboljši vseh časov? Verjetno je Luka mislil sebe ...

Ob odsotnosti poškodovanih Luke Dončića in LeBrona Jamesa je dirigentsko palico pri Los Angeles Lakersih prevzel Austin Reaves. Branilec, ki je pogosto v senci obeh superzvezdnikov, je zasijal v polnem sijaju in je trenutno četrti strelec ter drugi asistent lige. Odlične predstave je kronal še z odločilnim košem na tekmi proti Minnesoti.

Austin Reaves je na zadnjih treh tekmah neustavljiv. FOTO: AP icon-expand

V taboru Los Angeles Lakersov se je pred začetkom sezone praktično vse vrtelo okoli odločitve LeBrona Jamesa, ali bo kariero nadaljeval, kako dolgo še in kako. Kralj James je napovedoval šokantno novico, a na koncu se je iz tresoče gore (pričakovano) rodila miš in svojo 23. sezono bo najboljši strelec v zgodovini lige NBA začel v vijoličasto-zlatem dresu. V senci tega dogajanja pa morda za Lakerse raste bistveno večja težava. Kako se odločiti v primeru pogodbe Austina Reavesa? 27-letni branilec bo poleti lahko sam odločal, ali želi še eno sezono ostati v Los Angelesu ali izziv poiskati nekje drugje. Glede na to, da bi lahko v drugi sredini zaslužil bistveno več kot (preračunano) slabih 13 milijonov evrov, kolikor ima zagotovljenih pri Lakersih, je odločitev za trenutno enega najbolj vročih igralcev v ligi, v primeru, da ne prejme izboljšane pogodbe, logična. Izjasniti se bo morala predvsem najslavnejša košarkarska franšiza na svetu. Reavesu ponuditi najvišjo možno pogodbo in s tem tvegati fleksibilnost pri sestavi preostanka ekipe ter staviti na to, da lahko dvojec Reaves - Luka Dončić mestu angelov prinese tako želen 18. naslov prvaka, ali pa ga z morebitno menjavo poslati drugam, da poleti ne bi odšel kot prost igralec? Športnega direktorja Roba Pelinke in sodelavce čaka zahtevna odločitev, ki jo Reavsove zadnje predstave nikakor ne olajšujejo.

Austin Reaves si želi, da se Luka Dončić in LeBron James čim prej vrneta v ekipo. FOTO: AP icon-expand

Branilec, ki ga leta 2021 na naboru ni izbralo nobeno moštvo, ob odsotnosti Dončića in Jamesa na zadnjih treh tekmah vleče voz Lakersov. Na omenjenih tekmah je v povprečju dosegel 40 točk, ob tem pa je na dvoboju proti Minnesoti zadel še met za zmago. "Občutek je bil dober. Iz preprostega razloga, saj smo zmagali. Nazadnje, ko smo igrali v tej dvorani, sem imel met za izenačenje na četrti tekmi končnice in zgrešil. Moram priznati, tisti občutek je bil zanič," se še kako živo končnice minule sezone spominja Reaves. Met ob zvoku sirene proti Timberwolvesom je navdušil tudi Dončića. Morda tudi zato, ker ga je dosegel čez njegovega večnega rivala Rudyja Goberta. Slovenski superzvezdnik je na svojem profilu na družbenem omrežju X objavil emotikon koze, kar v športnem žargonu pomeni najboljši vseh časov. "Verjetno je mislil sebe," se je s smehom Reaves odzval na vprašanje na novinarski konferenci in nadaljeval: "Nisem videl, kako je šla žoga skozi obroč. Verjetno sem doživel manjši mrk. Nato pa sem pogledal proti klopi in videl, da vsi tečejo proti meni. To je dober občutek. Moštveni duh, ki smo ga uspeli zgraditi v kratkem času, je izjemen in tako želimo nadaljevati. Želim, da se vsi čim prej vrnejo. LeBron, pohiti. Luka, pohiti in nehaj govoriti o sebi, Luka."

Reaves se ob tem zaveda, da potrebuje pomoč soigralcev. Tem je ob zmagi proti Minnesoti podelil kar 16 asistenc, kar je njegov rekord v ligi NBA. Blestel je poletni 'prišlek' Jake LaRavia, ki je zadel kar pet od šestih poskusov za tri in skupaj dosegel 27 točk. "Jake je bil pošast. Mislim, da je odigral najboljšo tekmo, odkar je v ligi NBA. Vsaj izmed teh, kar sem jih jaz videl. A lahko pogledate spisek, ni bil odličen zgolj on. Kljub temu, da sem imel težave v napadu, da na trenutke nisem uspel spraviti žoge skozi obroč, smo igrali naprej. Soigralci so me spodbujali, da naj počnem, kar počnem," s pohvalami na račun moštvenih kolegov ni skoparil Reaves.

Statistika Austina Reavesa na zadnjih treh tekmah FOTO: Sofascore.com icon-expand