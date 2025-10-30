Svetli način
Košarka

Reaves ob zvoku sirene poskrbel za zmago Lakersov

Minneapolis, 30. 10. 2025 06.29

Austin Reaves je ob zvoku sirene zadel odločilni met z razdalje, skupno dosegel 28 točk in ob odsotnosti Luke Dončića popeljal Los Angeles Lakers do zmage s 116:115 proti Minnesoti Timberwolves.

Austin Reaves je izenačil svoj karierni rekord s 16 podajami, Jake LaRavia je prispeval 27 točk ob metu 10/11 iz igre, DeAndre Ayton pa je dodal 17 točk in 10 skokov za Lakerse, ki so v tretji četrtini vodili že za 20 točk in bili štiri minute pred koncem še pri vodstvu 112:101 po trojki Reavesa.

Julius Randle, najboljši strelec Minnesote s 33 točkami, je poskrbel za vodstvo domačih 10,2 sekunde pred koncem. Jaden McDaniels je dodal 30 točk in sedem skokov za volkove.

Pri Lakersih nista igrala Luka Dončić in LeBron James, pri Minnesoti pa Anthony Edwards. Reaves, ki je v nedeljo pri zmagi nad Sacramentom dosegel rekord kariere s 51 točkami, v ponedeljek pa ob porazu proti Portlandu 41, je znova dokazal, da zna prevzeti glavno vlogo.

