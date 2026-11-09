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Reaves obul Dončićeve copate in LA s simultanko vodil k deveti zmagi: To je bil moj srečni večer

Detroit, 09. 11. 2026 07.09 pred 16 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Austin Reaves

Tudi brez Luka Dončića gre. Sploh, če se je za eno noč v učinek 28-letnega Ljubljančana rpelevil njegov soigralec in tudi prijatelj Austina Reaves. Ljubljančan je zaradi manjših bolečin v hrbtu izpustil gostovanje Los Angeles Lakers v Detroitu v ligi NBA, a so njegovi soigralci potrdili, da lahko zmagujejo tudi na krilihm izjemnega Reavesa, ki je dosegel kar 43 točk. Z deveto zmago v sezoni (121:116) so jezerniki potrdili prvo mesto v zahodni konfere

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V dvorani Little Ceasars Arena so večji del posla opravili v prvi četrtini, ki so jo dobili z 38:14, Walker Kessler pa je s prvim košem druge četrtine poskrbel za najvišjo prednost na tekmi - 40:14. Gostitelji so se vztrajno približevali in pri 84:81 v tretji četrtini razgreli svoje navijače, a preobrata niso zmogli. Collin Sexton je s štirimi točkami vnovič poskrbel za višjo prednost ekipo iz Kalifornije.

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V Michiganu se je lov nadaljeval tudi v zadnjem delu, ko se je Detroit približal na na 95:94 in 97:95, a je najprej odgovoril Reaves, ki je bil takoj nato še podajalec pri trojki Ziaira Williamsa, Jake LaRavia pa je zadel prosta meta. V končnici Los Angeles Detroitu ni več dovolil, da bi se približal.

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Ključni košarkar tekme je bil Reaves, ki je iz igre metal 14:27, zadel štiri od šestih metov za tri točke in bil nezgrešljiv pri 11 prostih metih. "Danes je bil moj srečni večer," je to pokomentiral košarkar.

Austin Reaves
Austin Reaves
FOTO: AP

Izdatno mu je pomagal Kessler, ki je dosegel 12 točk in zbral 16 skokov. Ta je bil drugačnega mnenja od Reavesa: "Luka Dončić je izjemen igralec in mislim, da so trenutki, ko mora Austin ob njegovi prisotnosti prevzeti nekoliko bolj stransko vlogo. Toda nocoj ste lahko videli, kako zelo sposoben je. Ni pomembno, katero predstavo gledamo, zmagujemo."

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Vsekakor je imel Reaves težko nalogo, saj je moral prevzeti vlogo slovenskega reprezentanta, ki je na zadnjih štirih tekmah jezernikov v povprečju dosegal 45 točk, devet skokov in osem asistenc. Temu se je Reaves močno približal. 

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"Kot Luka konstantno pravi po svojih številnih bravuroznih predstavah, ni pomembna statistika posameznika, pomemben je rezultat na semaforju po odigrani tekmi. In če je ta pozitiven za našo ekipo, sem zadovoljen tudi s svojo osebno statistiko. V nasprotnem le-ta ne pomeni prav nič," je bil trezen v izjavi za ESPN junak obračuna v Little Ceasars Areni.

Los Angeles Lakers so v Little Ceasars Areni večino posla opravili že v prvi četrtini, ko so povedli celo s 40:14.
Los Angeles Lakers so v Little Ceasars Areni večino posla opravili že v prvi četrtini, ko so povedli celo s 40:14.
FOTO: AP

Po 17 točk sta k zmagi gostov dodala Williams in Sexton, pri Detroitu je Daniss Jenkins dosegel 31 točk, Kevin Huerter pa 24. Lakers bodo niz štirih gostovanj že v ponedejlek nadaljevali v Atlanti, pri čemer naj bi bil Dončić nared, vsekakor pa bo zdravstveno osebje previdno pri odločitvi. V tem tednu sledita še gostovanji pri Milwaukeeju in Phoenixu, preden bo ekipa prihodnji teden pred svojimi navijači gostila Charlotte Hornets.

Izid, liga NBA, redni del:
Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 116:121 (14:38, 34:23, 33:27, 35:33)

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košarka nba los angeles

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