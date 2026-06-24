Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Reaves bo z Lakersi podpisal novo štiriletno pogodbo

Los Angeles, 24. 06. 2026 19.34 pred 26 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Luka Dončić in Austin Reaves

Eden nosilcev igre kultne franšize Los Angeles Lakers v najmočnejši košarkarski ligi na svetu Austin Reaves ostaja član 17-kratnih prvakov vse do leta 2030. Osemindvajsetletni organizator igre bo podpisal maksimalno pogodbo, vredno 185 milijonov ameriških dolarjev (163 milijonov evrov).

Tako generalni menedžer slovite kalifornijske franšize Rob Pelinka kot tudi Austin Reaves sam sta že pred časom v javnosti nedvoumno dala vedeti, da si želita ponovno seči v roko in podpisati dolgoročno, s košarkarjevega zornega kota bogatejšo pogodbo.

Ta se bo zapisala v zgodovino lige kot najdražja za košarkarja, ki nikoli ni bil izbran na naboru lige NBA. "Nikoli se nisem silil v ospredje. Vedel sem že od samega začetka, da obstajata zgolj dve možnosti - ali podaljšanje sodelovanja ali odhod drugam," je pred časom izjavil Reaves in dodal: "Želim si ostati v Los Angelesu, a če me bodo želeli zamenjati, bom pač moral začeti graditi novo zgodbo. Nikoli nisem skrival želje, da bi ostal v LA-ju do konca kariere. To je najboljša košarkarska organizacija na svetu."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka los angeles lakers austin reaves maksimalna pogodba liga nba

Luka Dončić na pomoč mladim športnikom v pomanjkanju

24ur.com Oklahoma je po Shaiju podaljšala pogodbo tudi s centrom Holmgrenom
24ur.com Littler podpisal 23 milijonov evrov vredno desetletno pogodbo
24ur.com Cedevita Olimpija podpisala dolgoročno pogodbo za evropski pokal
24ur.com Irving za 115 milijonov še tri leta skupaj z Dončićem
24ur.com Daneu podaljšal sodelovanje z Olimpijo
24ur.com Nigerijski center zadnja okrepitev Cedevite Olimpije
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Družinska sreča: Filip Flisar z izbranko pričakuje otroka
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Popkultura, zvezdniki in vplivneži: kje je meja med navdihom in obsedenostjo?
Popkultura, zvezdniki in vplivneži: kje je meja med navdihom in obsedenostjo?
Kaj vse spakirati za prvi dopust z dojenčkom?
Kaj vse spakirati za prvi dopust z dojenčkom?
zadovoljna
Portal
Lepa Helena v Torontu: veste, kdo ji dela družbo?
Dobil je dva otroka z ljubico, žena pa mu je odpustila
Dobil je dva otroka z ljubico, žena pa mu je odpustila
Edinstvene poletne obleke, ki so v trenutku pritegnile poglede
Edinstvene poletne obleke, ki so v trenutku pritegnile poglede
Znana Slovenka se bo kmalu razveselila deklice
Znana Slovenka se bo kmalu razveselila deklice
vizita
Portal
Najboljši ogljikovi hidrati za zdravo hujšanje brez lakote
Samo 11 minut na dan lahko zmanjša tveganje za zgodnjo smrt
Samo 11 minut na dan lahko zmanjša tveganje za zgodnjo smrt
Kako ublažiti bolečine v rokah zaradi uporabe računalnika
Kako ublažiti bolečine v rokah zaradi uporabe računalnika
Zakaj bi morali telovadnico zamenjati za svež zrak
Zakaj bi morali telovadnico zamenjati za svež zrak
cekin
Portal
Parkiranje za 3 evre na noč? Rešitev, s katero so zadovoljni številni
Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo
Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
Razkril, da se je boril za življenje – bolezen je pustila hude posledice
Brez piva na soncu: Kako preživeti nevarno vročino
Brez piva na soncu: Kako preživeti nevarno vročino
Daljše noge = daljša vagina – mit ali dejstvo?
Daljše noge = daljša vagina – mit ali dejstvo?
Usoda ju je združila v njenem najtežjem trenutku
Usoda ju je združila v njenem najtežjem trenutku
dominvrt
Portal
Kvas lahko na vrtu dela čudeže
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer
Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer
Zamašen odtok? Hitri triki za čiste odtoke brez agresivne kemije
Zamašen odtok? Hitri triki za čiste odtoke brez agresivne kemije
okusno
Portal
Vse dodamo v pekač, nato pa nastane ena najboljših omak za testenine
Češnje letos kraljujejo: 8 receptov, ki jih Slovenci največ iščejo
Češnje letos kraljujejo: 8 receptov, ki jih Slovenci največ iščejo
Kaj čaka tekmovalce za vrati MasterChefa?
Kaj čaka tekmovalce za vrati MasterChefa?
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
Poletna vila
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763