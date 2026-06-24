Reaves bo z Lakersi podpisal novo štiriletno pogodbo

Tako generalni menedžer slovite kalifornijske franšize Rob Pelinka kot tudi Austin Reaves sam sta že pred časom v javnosti nedvoumno dala vedeti, da si želita ponovno seči v roko in podpisati dolgoročno, s košarkarjevega zornega kota bogatejšo pogodbo.

Ta se bo zapisala v zgodovino lige kot najdražja za košarkarja, ki nikoli ni bil izbran na naboru lige NBA. "Nikoli se nisem silil v ospredje. Vedel sem že od samega začetka, da obstajata zgolj dve možnosti - ali podaljšanje sodelovanja ali odhod drugam," je pred časom izjavil Reaves in dodal: "Želim si ostati v Los Angelesu, a če me bodo želeli zamenjati, bom pač moral začeti graditi novo zgodbo. Nikoli nisem skrival želje, da bi ostal v LA-ju do konca kariere. To je najboljša košarkarska organizacija na svetu."