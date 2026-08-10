Reaves poslal Dončiću jasno sporočilo

Austin Reaves se veseli udeležbe na prihajajočem mini taboru ekipe Los Angeles Lakers v Sloveniji, kjer si še posebej želi premagati Luko Dončića v golfu.
A še bolj kot to si želi spoznati nove obraze v ekipi in zgraditi pravo kemijo, ki bo ključna za dober uvod v novo sezono lige NBA. "Počutim se odlično, v golfu pa ga bom brcnil v rit," se je Reaves pošalil na račun soigralca in prijatelja Dončića med druženjem z mediji na svojem košarkarskem kampu Rigorer 2026, poroča 852 Sports Entertainment.
"To bo zelo zabavno, predvsem pa bo lepo biti spet v družbi vseh fantov. Imamo precej svežo ekipo, veliko novih obrazov. Tako da bo super preživeti nekaj časa z njimi in se spoznati tudi izven igrišča. Da preprosto zgradimo tisto pravo kemijo," je organizator igre Lakersov že v 'veselem pričakovanju' začetka priprav na novo klubsko sezono.
Zasluge za to gredo Luki Dončiću, saj se bo prenovljena zasedba ekipe Los Angeles Lakers na njegovo pobudo odpravila v Slovenijo na štiridnevni mini tabor. Ta poseben klubski dogodek je načrtovan med 20. in 24. avgustom.
Potovanje naj bi vključevalo košarkarske treninge, igranje golfa, oglede znamenitosti v Ljubljani in druge dogodke za krepitev ekipnega duha. Ker sta Dončić in Reaves največja navdušenca nad golfom v moštvu, navijači Lakersov že nestrpno pričakujejo njun prihajajoči obračun na zelenicah.
Na žalost pa bo en igralec Lakersov potovanje izpustil, saj se mora novinec Cameron Carr ta mesec udeležiti uradnega uvajalnega programa za novince lige NBA (NBA rookie orientation). S prihodi Walkerja Kesslerja, Quentina Grimesa, Sandra Mamukelašvilija, Collina Sextona, Kevona Looneyja, Ziaira Williamsa, Matissa Thybullla in Jadena Hardyja bosta Dončić in Reaves vodila novo generacijo Lakersov v eri po LeBronu Jamesu.
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