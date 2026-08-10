Reaves poslal Dončiću jasno sporočilo

Austin Reaves se veseli udeležbe na prihajajočem mini taboru ekipe Los Angeles Lakers v Sloveniji, kjer si še posebej želi premagati Luko Dončića v golfu. A še bolj kot to si želi spoznati nove obraze v ekipi in zgraditi pravo kemijo, ki bo ključna za dober uvod v novo sezono lige NBA. "Počutim se odlično, v golfu pa ga bom brcnil v rit," se je Reaves pošalil na račun soigralca in prijatelja Dončića med druženjem z mediji na svojem košarkarskem kampu Rigorer 2026, poroča 852 Sports Entertainment.

Luka Dončić in Austin Reaves - dobitna kombinacija Los Angeles Lakersov. FOTO: AP

"To bo zelo zabavno, predvsem pa bo lepo biti spet v družbi vseh fantov. Imamo precej svežo ekipo, veliko novih obrazov. Tako da bo super preživeti nekaj časa z njimi in se spoznati tudi izven igrišča. Da preprosto zgradimo tisto pravo kemijo," je organizator igre Lakersov že v 'veselem pričakovanju' začetka priprav na novo klubsko sezono. Zasluge za to gredo Luki Dončiću, saj se bo prenovljena zasedba ekipe Los Angeles Lakers na njegovo pobudo odpravila v Slovenijo na štiridnevni mini tabor. Ta poseben klubski dogodek je načrtovan med 20. in 24. avgustom.

Austin Reaves in Luka Dončić bosta glavna zvezdnika slovite kalifornijske franšize v novi sezoni lige NBA. FOTO: Profimedia