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Košarka

Reaves poslal Dončiću jasno sporočilo

Los Angeles, 10. 08. 2026 13.54 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
A.V.
Austin Reaves in Luka Dončić

Austin Reaves je v šali izjavil, da bo premagal Luko Dončića v golfu, medtem ko se zvezdnik Lakersov že veseli prihajajočega mini tabora svoje ekipe v Sloveniji.

Austin Reaves se veseli udeležbe na prihajajočem mini taboru ekipe Los Angeles Lakers v Sloveniji, kjer si še posebej želi premagati Luko Dončića v golfu.

A še bolj kot to si želi spoznati nove obraze v ekipi in zgraditi pravo kemijo, ki bo ključna za dober uvod v novo sezono lige NBA. "Počutim se odlično, v golfu pa ga bom brcnil v rit," se je Reaves pošalil na račun soigralca in prijatelja Dončića med druženjem z mediji na svojem košarkarskem kampu Rigorer 2026, poroča 852 Sports Entertainment.

Luka Dončić in Austin Reaves - dobitna kombinacija Los Angeles Lakersov.
Luka Dončić in Austin Reaves - dobitna kombinacija Los Angeles Lakersov.
FOTO: AP

"To bo zelo zabavno, predvsem pa bo lepo biti spet v družbi vseh fantov. Imamo precej svežo ekipo, veliko novih obrazov. Tako da bo super preživeti nekaj časa z njimi in se spoznati tudi izven igrišča. Da preprosto zgradimo tisto pravo kemijo," je organizator igre Lakersov že v 'veselem pričakovanju' začetka priprav na novo klubsko sezono.

Zasluge za to gredo Luki Dončiću, saj se bo prenovljena zasedba ekipe Los Angeles Lakers na njegovo pobudo odpravila v Slovenijo na štiridnevni mini tabor. Ta poseben klubski dogodek je načrtovan med 20. in 24. avgustom.

Austin Reaves in Luka Dončić bosta glavna zvezdnika slovite kalifornijske franšize v novi sezoni lige NBA.
Austin Reaves in Luka Dončić bosta glavna zvezdnika slovite kalifornijske franšize v novi sezoni lige NBA.
FOTO: Profimedia

Potovanje naj bi vključevalo košarkarske treninge, igranje golfa, oglede znamenitosti v Ljubljani in druge dogodke za krepitev ekipnega duha. Ker sta Dončić in Reaves največja navdušenca nad golfom v moštvu, navijači Lakersov že nestrpno pričakujejo njun prihajajoči obračun na zelenicah.

Na žalost pa bo en igralec Lakersov potovanje izpustil, saj se mora novinec Cameron Carr ta mesec udeležiti uradnega uvajalnega programa za novince lige NBA (NBA rookie orientation). S prihodi Walkerja Kesslerja, Quentina Grimesa, Sandra Mamukelašvilija, Collina Sextona, Kevona Looneyja, Ziaira Williamsa, Matissa Thybullla in Jadena Hardyja bosta Dončić in Reaves vodila novo generacijo Lakersov v eri po LeBronu Jamesu.

košarka los angeles lakers luka dončić austin reaves golf

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KOMENTARJI9

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wsharky
10. 08. 2026 16.21
šli bodo na Bled, Postojno in se fotografirali z Zoranom Ljubljanskim na tromostovju
Odgovori
+1
1 0
wsharky
10. 08. 2026 16.20
mini tabov maxi popivanje in konzumiranje čevapof in burekof
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
10. 08. 2026 15.57
Obvezno na ljubljanski burek. Ni ga bolšga timbildinga.
Odgovori
-3
1 4
lolekbrezbolek
10. 08. 2026 15.54
če Luka še ni zihr kam jih bo peljal, jih jst vabim v zidanco na cvičk
Odgovori
+5
5 0
Watcherman
10. 08. 2026 15.43
Nje mu biti že enkrat fauš.
Odgovori
+3
3 0
proofreader
10. 08. 2026 15.30
Predlagam, da obiščejo tudi Jezersko.
Odgovori
+5
5 0
Boris Kavčič
10. 08. 2026 15.13
nič ne bo z prstanom..še Vujačič ga ima z jezerniki in ni neka zvezda...
Odgovori
+1
2 1
cekinar
10. 08. 2026 15.05
mislim,da debelinko lahko ostane kar pri golfu al pa pri bowlingu,tam vsak ne bo sedel na klopi zaradi poškodb ,kot jih odsedi v NBA.
Odgovori
-2
4 6
huperz
10. 08. 2026 14.54
Prvi 😁
Odgovori
+1
2 1
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