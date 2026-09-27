Reaves spregovoril o obisku Lakersov v Sloveniji

Košarkarji Los Angeles Lakersov so se v Sloveniji mudili med 20. in 24. avgustom. V štirih dneh so jezerniki poleg ogleda Ljubljane in Bleda počeli tudi številne aktivnosti, ki jih je zanje načrtoval prvi zvezdnik moštva Luka Dončić . Košarkarji so se z ladjico peljali po Ljubljanici, si ogledali Ljubljanski grad, igrali golf, trenirali v ljubljanski dvorani Stožice in obiskali porodnišnico ter pediatrično kliniko. O dogajanju in izkušnji izleta je po več kot mesecu spregovoril tudi drugi zvezdnik moštva iz mesta angelov Austin Reaves .

"Bilo je super. Nisem vedel, kaj pričakovati, a takoj ko smo pristali, sem videl, kako lepo je tam," je dejal 26-letni Američan, ki je poudaril, da je bilo skupno potovanje moštva, na katerem so izvedeli veliko drug o drugem, zelo pozitivno za celotno ekipo. Reaves je spregovoril tudi o tem, kakšen gostitelj je bil Dončić: "Ne želim mu dati preveč komplimentov, ampak dejansko je bil dober," je dodal dolgoletni član Lakersov.

Splet je po odhodu Lakersov v domovino preplavil posnetek Dončića in Reavesa, na katerem med seboj tekmujeta v hitrosti refleksov in na katerem je bilo videti, da je slavil Slovenec, a Američan je dejal, da na posnetku ni videna celotna zgodba igre: "Česar niso pokazali, je to, da sem jaz dejansko zmagal. Mislim, da je bilo 3:2, a so pokazali, kakor da je slavil Dončić," je zaključil Reaves.

Lakersi bodo prvo tekmo nove sezone odigrali 22. oktobra v gosteh pri moštvu Golden State Warriors.