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Košarka

Reaves spregovoril o obisku Lakersov v Sloveniji

Ljubljana, 27. 09. 2026 11.42 pred 7 minutami 2 min branja 3

Avtor:
R.S.
Luka Dončić in Austin Reaves

Konec avgusta so košarkarji moštva Los Angeles Lakers na vabilo prvega zvezdnika Luke Dončića prišli v Slovenijo z namenom, da bi se moštvo med seboj čim bolj povezalo. V deželo na sončni strani Alp je prispel tudi Austin Reaves, ki je na enem izmed posnetkov, ki jih je na družbenih omrežjih objavila liga NBA, odgovarjal na vprašanja v povezavi z obiskom v Sloveniji.

Košarkarji Los Angeles Lakersov so se v Sloveniji mudili med 20. in 24. avgustom. V štirih dneh so jezerniki poleg ogleda Ljubljane in Bleda počeli tudi številne aktivnosti, ki jih je zanje načrtoval prvi zvezdnik moštva Luka Dončić. Košarkarji so se z ladjico peljali po Ljubljanici, si ogledali Ljubljanski grad, igrali golf, trenirali v ljubljanski dvorani Stožice in obiskali porodnišnico ter pediatrično kliniko. O dogajanju in izkušnji izleta je po več kot mesecu spregovoril tudi drugi zvezdnik moštva iz mesta angelov Austin Reaves.

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"Bilo je super. Nisem vedel, kaj pričakovati, a takoj ko smo pristali, sem videl, kako lepo je tam," je dejal 26-letni Američan, ki je poudaril, da je bilo skupno potovanje moštva, na katerem so izvedeli veliko drug o drugem, zelo pozitivno za celotno ekipo. Reaves je spregovoril tudi o tem, kakšen gostitelj je bil Dončić: "Ne želim mu dati preveč komplimentov, ampak dejansko je bil dober," je dodal dolgoletni član Lakersov.

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Splet je po odhodu Lakersov v domovino preplavil posnetek Dončića in Reavesa, na katerem med seboj tekmujeta v hitrosti refleksov in na katerem je bilo videti, da je slavil Slovenec, a Američan je dejal, da na posnetku ni videna celotna zgodba igre: "Česar niso pokazali, je to, da sem jaz dejansko zmagal. Mislim, da je bilo 3:2, a so pokazali, kakor da je slavil Dončić," je zaključil Reaves.

Lakersi bodo prvo tekmo nove sezone odigrali 22. oktobra v gosteh pri moštvu Golden State Warriors.

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KOMENTARJI3

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Amor Fati
27. 09. 2026 11.52
Precej boljši od njega ampak še vedno v njegovi senci. Bolje zanj, da zapusti Jezernike kot pa da ostane z njimi. Bo prej kaj dosegel.
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-1
0 1
lakala28
27. 09. 2026 12.21
Ali pa da pomaga jezernikom, ki ga bogato plačujejo, do naslova in se pokaže.
Odgovori
0 0
Amor Fati
27. 09. 2026 12.42
Men še vedno ni jasno zakaj kariero zapravlja pri teh Jezernikih. Je eden tistih košarkarjev, ki si dejansko zaslužijo postati prvaki.
Odgovori
0 0
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