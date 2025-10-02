Svetli način
Reaves o Dončiću: Nihče si ni mislil, da ga bodo pri teh letih zamenjali

Los Angeles , 02. 10. 2025 10.04 | Posodobljeno pred 27 minutami

Košarkarji v ligi NBA odštevajo dneve do nove sezone, ki se bo uradno začela v noči na 22. oktober. Že prvi dan bodo na delu Los Angeles Lakers, ki jih čaka obračun z Golden State Warriors. Član jezernikov Austin Reaves še vedno težko verjame, da se je franšizi iz mesta angelov pred meseci povsem nepričakovano pridružil Luka Dončić, s katerim bosta letos napadala šampionski prstan.

Za Luko Dončića bo to prva polna sezona v dresu jezernikov. FOTO: AP

Nepričakovana in za mnoge najbolj šokantna menjava v zgodovini lige NBA med Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers z začetka februarja še naprej buri duhove. Nedavno jo je podoživel član jezernikov Austin Reaves, ki tako kot celoten košarkarski svet sprva ni mogel verjeti, da se je Dallas v zameno za Anthonyja Davisa odrekel Luki Dončiću.

Za zamenjavo je Reaves najprej izvedel od Anthonyja Davisa, ki je po eni izmed tekem v skupinski pogovor košarkarjev Lakersov napisal, da je bil zamenjan. 

"Kdor ga pozna, ve, da se zelo rad šali. Zato sem se samo nasmehnil in pospravil telefon, ki pa mi je še naprej zvonil, zato sem odprl Instagram in videl novico. Nobene možnosti ni, da je to res, sem si mislil," je podoživel Reaves, ob Dončiću in LeBronu Jamesu glavni zvezdnik Lakersov.

Da bi preveril, ali je dejansko prišlo do zamenjave, o kateri nihče ni slutil, je nato poklical enega od pomočnikov trenerja, ki mu je po dolgem vzdihu potrdil, da je novica resnična. 

Reaves je pojasnil, da mu je bilo sprva zelo težko, saj si je z Davisom, pa tudi Maxom Christiejem, ki je bil prav tako vključen v zamenjavo, več let delil garderobo. 27-letni Reaves pa se zdaj raje posveča pozitivni plati medalje: "Dobili smo Luko, generacijskega talenta in neverjetnega košarkarja. Nihče si ni mislil, da ga bodo pri teh letih zamenjali. Ampak vse se zgodi z razlogom. Navdušen sem nad tem, koga smo dobili." 

