Rebec v zmajevem gnezdu do konca sezone

Matic Rebec se je članski ekipi Cedevite Olimpije uradno pridružil v sredini oktobra, ko je podpisal enomesečno pogodbo, že pred tem pa je pomagal na treningih v času pripravljalnega obdobja. Sredi novembra sta ljubljanski klub in slovenski organizator igre sodelovanje podaljšala še za mesec dni, nato pa minulo sredo dosegla ustni dogovor, ki je v soboto zvečer postal uraden. Rebec bo tako v dresu slovenskih prvakov ostal do konca tekmovalne sezone 2022/23.

Rebec je v tej sezoni zaigral na sedmih tekmah AdmiralBet Lige ABA in šestih obračunih 7DAYS EuroCupa. V Evropskem pokalu na parketu preživi malo več kot 12 minut na tekmo in dosega 2,0 točki, 2,7 asistence in 1,0 skok na tekmo, v regionalni ligi pa ima Rebec povprečje 4,9 točke, 3,4 asistence in 2,6 skoka v 13,7 minute na tekmo.