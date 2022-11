Rebeka Abramovič: Ne zgolj ponosna mama, ampak tudi uspešna košarkarica

Tisti, ki spremljate žensko reprezentančno košarko, se boste spomnili, da je bila med izbrankami, ki so igrale leta 2017 v Pragi, ko je Slovenija debitirala med evropsko elito. Manj kot leto pozneje je marsikoga presenetila z odločitvijo, da ne bo več igrala za izbrano vrsto. Košarko se je namreč odločila postaviti na stranski tir.

Oktobra 2019 je na družbenih omrežjih objavila novico, da sta s partnerjem Simonom v veselem pričakovanju, aprila 2020 je na svet prijokala deklica Sofija.

A če mislite, da se je z njenim prihodom končala Rebekina košarkarska kariera, se motite. Le nekaj mesecev po porodu se je 172 centimetrov visoka organizatorka igre kranjskega Triglava vrnila na parket in v svoji prvi sezoni, odkar je postala mama, v povprečju igrala skoraj 30 minut in dosegala 13 točk na tekmo. Trenutno je 29-letna košarkarica statistično druga najbolj učinkovita igralka slovenskega državnega prvenstva, s čimer dokazuje, da več kot učinkovito usklajuje profesionalni šport in materinstvo.