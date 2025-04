Recept za Minnesoto: 'Luka je prepričan, da ga nihče ne more ustaviti'

Trener Lakersov JJ Redick še nikoli ni vodil moštva v končnici. Kljub temu ga igralci zelo spoštujejo in verjamejo, da bo našel rešitev za zelo neugodne nasprotnike. Minnesota je najmočnejša tam, kjer so Lakersi najšibkejši: pod košem. Tam kraljujejo 216 centimetrov visoki Rudy Gobert, 206 centimetrov visoki Naz Reid in 206 centimetrov visoki Julius Randle. Edini center, na katerega Redick resno računa, je 213 centimetrov visoki Jaxson Hayes.

Če se Hayes v prvih minutah obračunov ne dokaže, ga Redick velikokrat posede na klop za rezerviste in igra brez centra. Posledično je igra Lakersov hitrejša in bolj nepredvidljiva, zelo nevarni pa so tudi pri metih za tri točke. Na obračunu z visokimi igralci Minnesote bodo te minute ključne, zelo pomembna bo tudi obramba proti prvemu zvezdniku volkov Anthonyju Edwardsu. "Pri njem izstopa število metov za tri točke in njegova sposobnost, da zadene veliko metov za tri točke. Odlično meče tudi iz srednje razdalje. Odličen je v prodorih pod koš. Ni veliko igralcev, ki lahko zadenejo več kot 40 odstotkov metov za tri točke po uspešnem preigravanju," je Redick pohvalil mladeniča iz Minnesote.