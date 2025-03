'Luka? Njegov košarkarski IQ je neverjeten'

Trener Lakersov JJ Redick je po prepričljivi zmagi proti resda močno kadrovsko okrnjenemu Denverju na novinarski konferenci bolj ali manj ves čas moral odgovarjati na vprašanja, povezana z Luko Dončićem. Redick je, to je bilo vidno, z veseljem govoril o 26-letnem Slovencu, pri katerem ga najbolj navdušuje visoka košarkarska inteligenca. "V vsakem trenutku ima rešitev, navdušuje me predvsem njegova mirnost v kočljivih situacijah."

Luka Dončić je že v uvodni četrtini svoji ekipi pomagal do velike prednosti, potem ko je v njej dosegel kar 21 od svojih 31 točk. Tudi soigralci so bili zelo natančni, kar je botrovalo k izidu 46:29 po prvih 12 minutah. "Sicer nisem bil v preteklosti na to posebej pozoren, a vem, da je imel nekaj res velikih prvih četrtin v Dallasu. To je to, kar počne in je počel skozi kariero. Želimo, da je ne glede na vse ves čas agresiven. A igra na pravi način, o tem so govorili tudi soigralci, ki jim pripravlja odprte mete. Tudi ko ga podvajajo, vedno pravilno oceni situacijo," je po tekmi o vročem začetku dejal trener jezernikov JJ Redick in vnovič pohvalil košarkarski intelekt 26-letnega Slovenca.

"Kako samo bere nasprotnika, kako bere igro. To je nekaj, kar redko vidiš," je navdušen strateg ekipe iz mesta angelov, ki je seveda opazil, da so Dončića kmalu začeli v obrambi podvajati. "To je to. On jih je prisilil v to. Vedeli smo pred tekmo, da bo prišlo do tega, toda Luka je s svojo agresivno igro silil tekmece, da so ga ves čas podvajali. In s tem se je rodilo precej več rešitev v našem napadu, saj je Luka mojster v takšnih situacijah," je še videl JJ Redick, ki ponavlja nekaj, kar trdi vse od prihoda, da se Dončić sklada z identiteto moštva.

"Je takšen tip igralca. Odlično se je ujel z ekipo in jo dela še boljšo. To je nekaj, kar počne že vso kariero, zdaj pa to vidimo in doživljamo iz prve roke," je bil slikovit JJ Redick, ki je v preteklosti lep del igralske kariere preživel tudi v Dallasu.

"Ima neverjeten košarkarski IQ. To spoznavam in spoznavamo na vsakem trenutku in tekmi. Vedno najde pravo rešitev, zdi se, kot da je pri odločitvah korak pred vsemi," je navdušen strateg Lakersov, ki ga ne moti, da ima v napadu žogo bolj ali manj ves čas v rokah prav Slovenec.

"To je nekaj, česar je vajen in kar počne vso kariero. Govorili smo o tem znotraj našega strokovnega štaba. Mislim oziroma prepričan sem, da so tudi soigralci hitro prepoznali njegov način razmišljanja in igranja in vse bolj funkcionirajo skupaj," je zadovoljen JJ Redick, ki se zaveda, da sezona prehaja v ključni del, ko se pred končnico utrjuje ali izboljšuje položaj na lestvici. Kot sedaj kaže, bodo imeli jezerniki prednost domačega trenerja v play-offu, vsaj na prvi oviri.

"To bi bila odlična novica. Že celo sezono dobro igramo pred našimi navijači. Prednost domačega parketa je pomembna v končnici," je po deseti zaporedni domači zmagi zgodbo s tekme proti Denverju sklenil JJ Redick. Izid, liga NBA, redni del:

Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 120:108 (46:29, 27:30, 32:18, 15:31)

Luka Dončić 31 (10:20 iz igre, 4:9 za tri, 7:10 prosti meti, 9 skokov in 7 podaj v 32 minutah).

Vlatko Čančar 2 (1:4 iz igre, 0:2 za tri, 8 skokov, 3 podaje v 22 minutah).