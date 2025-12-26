Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Redick besen kot ris po tretjem porazu v nizu: Naslednji trening bo prekleto naporen

Los Angeles, 26. 12. 2025 06.47 pred 33 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
JJ Redick

Los Angeles Lakersi so prvič v sezoni "povezali" tri zaporedne poraze. Prav vsi so bili zasluženi in tudi prepričljivi v korist tekmecev. Tudi zadnji v Crypto.com Areni, ko so na božični večer brez "izstreljenega" naboja in brez pravega odpora kar hitro slekli hlače proti tekmecu iz Teksasa. Houston je v Los Angelesu vse držal pod kontrolo, vodil ves čas in visoko zmagal (119:96). Po tekmi pa je trener jezernikov JJ Redick vsul plaz kritik na račun nekaterih igralcev in obljubim kri in solze na (naslednjem) treningu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

JJ Redick je bil še kako resen na novinarski konferenci po tretjem zaporednem porazu, ko so jezerniki pred domačimi gledalci na praznični večer zasluženo visoko poraženi. Houston je držal vse niti igre in rezultata ves čas v svojih rokah in prišel do zaslužene zmage ter prekinil mini negativno serijo dveh zaporednih porazov. Lakersi imajo po novem sedaj tri v vrsti in kažejo se obrisi mini rezultatske krize. 

JJ Redick
JJ Redick
FOTO: AP

Pa ne samo rezultatske, v igri košarkarjev iz mesta angelov trenutno marsikaj škriplje. "Ponavljam se, toda ne gre drugače. Že nekaj tekem zapored se ponavljajo določene stvari, ki se nikakor ne bi smele. Nekateri igralci iz večera v večer ponavljajo napake in nimam pravega odgovora, zakaj je temu tako. Morda česa ne razumejo, morda jim kaj ni jasno, toda meni se zdi zelo neprimerno, da se nekatere stvari tako očitno ponavljajo," je bil jezen po gladkem domačem porazu strateg Los Angeles Lakersov in obljubil podrobno analizo po slabi predstavi proti Houstonu. 
 

Preberi še Luka Dončić se je (končno) opravičil sodnikom

"Od prve minute je šlo vse narobe. Ne moreš priti iz garderobe na takšen način in proti tako kakovostnem in nadvse motiviranem tekmecu. Houston je bil od prve sekunde pravi, mi pač ne," je opazil prvi med enakimi pri Lakersih. "Ne vem, kaj se dogaja v glavah igralcev, toda če želiš priti do velikih stvari in mi želimo narediti nekaj velikega, potem se ne smejo ponavljati takšne nedoslednosti. In vedno isti igralci," je še dodal Redick in obljubil veliko "preživetega" časa na naslednjih treningih. Trdi, da igralcem ne bo lahko ... 

JJ Redick in Luka Dončić
JJ Redick in Luka Dončić
FOTO: Profimedia

"Obljubim, da bodo naslednji treningi še kako naporni. Ne gre za kazenske, toda nekaj moramo storiti. Prihodnja vadba bo zelo naporna in dolga," je zabičal JJ Redick in pozdravil vrnitev odsotnih.
 

Preberi še Dončić se je vrnil, a jezerniki so zabeležili visok domač poraz

"Edina dobra stvar večera je, da smo bili po dolgem času kolikor toliko kompletni. Fantje so sicer načeti, toda počasi se vračajo. Očitno pa ima nove težave z mišico Austin Reaves, ki nam ni pomagal v nadaljevanju tekme, kar se je poznalo. Upam, da ni nič hujšega. Podobno velja za Marcusa Smarta, očitno gre namreč za novo poškodbo rame," je druženje s sedmo silo končal trener Los Angeles Lakersov, ki gleda proti naslednjim izzivom. 

Luka Dončić se je po krajši prisilni pavzi vrnil na parket. V uvodnih petih minutah je izgubil štiri žoge, v nadaljevanju je bil znova najboljši strelec Los Angelesa.
Luka Dončić se je po krajši prisilni pavzi vrnil na parket. V uvodnih petih minutah je izgubil štiri žoge, v nadaljevanju je bil znova najboljši strelec Los Angelesa.
FOTO: AP

"Pravzaprav je vseeno, kdo bo na drugi strani. Mi moramo biti na nivoju, moramo biti pri stvari od prve sekunde, potem je vseeno kdo je naš nasprotnik. Sacramento Kingsi bodo nova zahtevna ovira, toda nimamo druge, kot da se vrnemo na parket in pokažemo, da nas zadnje predstave niso načele. Pomembno je, kako se vrneš po slabem večeru," je prepričan JJ Redick. 

Izid:
Los Angeles Lakers - Houston Rockets 96:119 (25:37, 28:26, 21:29, 22:27)
Luka Dončić 25 (9:17 iz igre, 3:8 za tri, prosti meti 4:7, sedem podaj in pet skokov v 34 minutah).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba lakers

Najbolj vroča ekipa lige nemočna proti San Antoniu

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama ali hči? Zvezdnica in hčerka sta kot dvojčici
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja
Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
zadovoljna
Portal
13 let sta bila par, a se nikoli nista poročila
Dnevni horoskop: Ovni bodo umirjeni, škorpijoni sledijo srcu
Dnevni horoskop: Ovni bodo umirjeni, škorpijoni sledijo srcu
Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?
Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?
Najboljše najlonke za zimo
Najboljše najlonke za zimo
vizita
Portal
Koliko korakov potrebujemo, da pokurimo praznične dobrote?
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago
7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago
Lahko temna čokolada upočasni staranje?
Lahko temna čokolada upočasni staranje?
cekin
Portal
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Božična torta zamajala imperij modne ikone
moskisvet
Portal
Nekoč se mu niso mogle upreti
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?
To je krivo, da decembra zapravite več denarja
To je krivo, da decembra zapravite več denarja
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Pet preprostih navad, zaradi katerih bo vaš dom vedno čist
Pet preprostih navad, zaradi katerih bo vaš dom vedno čist
Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
okusno
Portal
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
voyo
Portal
Na krilih upanja
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425