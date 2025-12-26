Redick besen kot ris po tretjem porazu v nizu: Naslednji trening bo prekleto naporen

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

JJ Redick je bil še kako resen na novinarski konferenci po tretjem zaporednem porazu, ko so jezerniki pred domačimi gledalci na praznični večer zasluženo visoko poraženi. Houston je držal vse niti igre in rezultata ves čas v svojih rokah in prišel do zaslužene zmage ter prekinil mini negativno serijo dveh zaporednih porazov. Lakersi imajo po novem sedaj tri v vrsti in kažejo se obrisi mini rezultatske krize.

JJ Redick FOTO: AP

Pa ne samo rezultatske, v igri košarkarjev iz mesta angelov trenutno marsikaj škriplje. "Ponavljam se, toda ne gre drugače. Že nekaj tekem zapored se ponavljajo določene stvari, ki se nikakor ne bi smele. Nekateri igralci iz večera v večer ponavljajo napake in nimam pravega odgovora, zakaj je temu tako. Morda česa ne razumejo, morda jim kaj ni jasno, toda meni se zdi zelo neprimerno, da se nekatere stvari tako očitno ponavljajo," je bil jezen po gladkem domačem porazu strateg Los Angeles Lakersov in obljubil podrobno analizo po slabi predstavi proti Houstonu.



"Od prve minute je šlo vse narobe. Ne moreš priti iz garderobe na takšen način in proti tako kakovostnem in nadvse motiviranem tekmecu. Houston je bil od prve sekunde pravi, mi pač ne," je opazil prvi med enakimi pri Lakersih. "Ne vem, kaj se dogaja v glavah igralcev, toda če želiš priti do velikih stvari in mi želimo narediti nekaj velikega, potem se ne smejo ponavljati takšne nedoslednosti. In vedno isti igralci," je še dodal Redick in obljubil veliko "preživetega" časa na naslednjih treningih. Trdi, da igralcem ne bo lahko ...

JJ Redick in Luka Dončić FOTO: Profimedia

"Obljubim, da bodo naslednji treningi še kako naporni. Ne gre za kazenske, toda nekaj moramo storiti. Prihodnja vadba bo zelo naporna in dolga," je zabičal JJ Redick in pozdravil vrnitev odsotnih.



"Edina dobra stvar večera je, da smo bili po dolgem času kolikor toliko kompletni. Fantje so sicer načeti, toda počasi se vračajo. Očitno pa ima nove težave z mišico Austin Reaves, ki nam ni pomagal v nadaljevanju tekme, kar se je poznalo. Upam, da ni nič hujšega. Podobno velja za Marcusa Smarta, očitno gre namreč za novo poškodbo rame," je druženje s sedmo silo končal trener Los Angeles Lakersov, ki gleda proti naslednjim izzivom.

Luka Dončić se je po krajši prisilni pavzi vrnil na parket. V uvodnih petih minutah je izgubil štiri žoge, v nadaljevanju je bil znova najboljši strelec Los Angelesa. FOTO: AP

"Pravzaprav je vseeno, kdo bo na drugi strani. Mi moramo biti na nivoju, moramo biti pri stvari od prve sekunde, potem je vseeno kdo je naš nasprotnik. Sacramento Kingsi bodo nova zahtevna ovira, toda nimamo druge, kot da se vrnemo na parket in pokažemo, da nas zadnje predstave niso načele. Pomembno je, kako se vrneš po slabem večeru," je prepričan JJ Redick.



Izid:

Los Angeles Lakers - Houston Rockets 96:119 (25:37, 28:26, 21:29, 22:27)

Luka Dončić 25 (9:17 iz igre, 3:8 za tri, prosti meti 4:7, sedem podaj in pet skokov v 34 minutah).