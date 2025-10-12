Redick: Dončić bo igral na dveh tekmah v predsezoni

JJ Redick je po sobotnem treningu, na katerem je Luka Dončić v celoti sodeloval, dejal, da je nastop zvezdniškega branilca za nedeljsko tekmo še pod vprašajem. Po njegovih besedah je načrt, da Dončić nastopi na dveh od zadnjih štirih predsezonskih tekem Lakersov. Dončić je pojasnil, da je do predsezone pristopil previdno, saj je več kot mesec dni preživel na pripravah in tekmah s slovensko reprezentanco na evropskem prvenstvu v košarki.

Redick je dodal, da bo branilec Lakersov Marcus Smart , ki je izpustil prvi dve predsezonski tekmi, svoj debi za ekipo doživel proti Warriorsom. Lakersi se soočajo z nekoliko razdrobljeno predsezono, saj Redick in vodstvo ekipe usklajujejo upravljanje z Dončićevo minutažo, Smartovo težavo z ahilovo tetivo ter težave LeBrona Jamesa z išiasom. Prejšnji teden so Lakersi sporočili, da bodo Jamesa znova ocenili čez tri do štiri tedne, ko bo poskušal postopoma dvigniti formo za svojo 23. sezono v ligi NBA.

"Gre za veliko spremembo. LeBron je odličen igralec, ki nam lahko zelo pomaga," je Dončić dejal o Jamesovi poškodbi. "A na koncu dneva mora biti naš pristop tak, da je naslednji igralec pripravljen stopiti v ospredje. Imamo skupino fantov, ki trdo trenirajo, in upamo, da se nam LeBron čim prej pridruži. Jasno je, da ga bomo potrebovali. Toda našo miselnost mora voditi načelo: naslednji naj stopi naprej. To je to."

Redick je povedal, da Lakersi zaradi Jamesove odsotnosti še niso določili začetne peterke. "To smo vedeli že ob začetku priprav, tako da to ni spremenilo načina, kako treniramo ali kako pristopamo k predsezonskim tekmam," je dejal Redick. "Trenutno še ni jasno, kdo bo v začetni postavi. To je realnost, dokler se ne vrne. To bomo morali še ugotoviti."