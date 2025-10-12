Svetli način
Košarka

Redick: Dončić bo igral na dveh tekmah v predsezoni

Los Angeles, 12. 10. 2025 09.19 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
2

Luka Dončić bo v predsezoni igral za Los Angeles Lakers, svoj debi pa bi lahko doživel že ponoči proti Golden Statu, je povedal trener Lakersov JJ Redick.

JJ Redick
JJ Redick FOTO: AP

JJ Redick je po sobotnem treningu, na katerem je Luka Dončić v celoti sodeloval, dejal, da je nastop zvezdniškega branilca za nedeljsko tekmo še pod vprašajem. Po njegovih besedah je načrt, da Dončić nastopi na dveh od zadnjih štirih predsezonskih tekem Lakersov. Dončić je pojasnil, da je do predsezone pristopil previdno, saj je več kot mesec dni preživel na pripravah in tekmah s slovensko reprezentanco na evropskem prvenstvu v košarki.

Luka Dončić
Luka Dončić FOTO: AP

Redick je dodal, da bo branilec Lakersov Marcus Smart, ki je izpustil prvi dve predsezonski tekmi, svoj debi za ekipo doživel proti Warriorsom. Lakersi se soočajo z nekoliko razdrobljeno predsezono, saj Redick in vodstvo ekipe usklajujejo upravljanje z Dončićevo minutažo, Smartovo težavo z ahilovo tetivo ter težave LeBrona Jamesa z išiasom. Prejšnji teden so Lakersi sporočili, da bodo Jamesa znova ocenili čez tri do štiri tedne, ko bo poskušal postopoma dvigniti formo za svojo 23. sezono v ligi NBA.

Preberi še Dončić z gesto pravega vodje ekipe: znova obdaril soigralce

"Gre za veliko spremembo. LeBron je odličen igralec, ki nam lahko zelo pomaga," je Dončić dejal o Jamesovi poškodbi. "A na koncu dneva mora biti naš pristop tak, da je naslednji igralec pripravljen stopiti v ospredje. Imamo skupino fantov, ki trdo trenirajo, in upamo, da se nam LeBron čim prej pridruži. Jasno je, da ga bomo potrebovali. Toda našo miselnost mora voditi načelo: naslednji naj stopi naprej. To je to."

Redick je povedal, da Lakersi zaradi Jamesove odsotnosti še niso določili začetne peterke. "To smo vedeli že ob začetku priprav, tako da to ni spremenilo načina, kako treniramo ali kako pristopamo k predsezonskim tekmam," je dejal Redick. "Trenutno še ni jasno, kdo bo v začetni postavi. To je realnost, dokler se ne vrne. To bomo morali še ugotoviti."

košarka nba dončić redick la lakers james
  • Regal
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
12. 10. 2025 09.52
V NBA si ali zvezdnik ali pa statist. On je zvezdnik 😂
ODGOVORI
0 0
Banion
12. 10. 2025 10.26
med statisti
ODGOVORI
0 0
