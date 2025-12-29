Redick je (končno) dobil odgovor, ki ga je iskal, Dončić znova odličen

Ob odsotnosti Austina Reavesa sta Lakerse do 20. zmage v sezoni vodila Luka Dončić in LeBron James . Slovenski zvezdnik je tekmo zaključil pet minut pred koncem tekme s 34 točkami, 6 skoki in 7 asistencami ob metu iz igre 11/23. Poleg nove odlične predstave v napadu pa bo trenerja JJ Redicka navdušila predvsem njegova igra v obrambi, saj je trikrat ukradel žogo nasprotnikom in blokiral en met.

LeBron James je zadel 11 od 13 metov iz igre in 24 točkam, trem skokom ter petim asistencam dodal dve ukradeni žogi. Mejo desetih točk so v visoki zmagi domačih presegli še Rui Hachimura , Deandre Ayton , Jake LaRavia in Nick Smith Jr .

"Bili smo dobri, še posebej v obrambi. Igrali smo drug za drugega. Tako bomo zmagovali in moramo igrati še bolje. Zdaj, ko ni Austina Reavesa, smo morali nekatere stvari spremeniti, JJ mi je včeraj rekel, da bo spremenil rotacijo in s tem nimam težav," je neposredno po tekmi dejal Dončić.

Pri načetem Sacramentu, ki ostaja pri zgolj osmih zmagah in tokrat ni mogel računati na poškodovane Zacha LaVina, Domantasa Sabonisa in Keegana Murrayja, je največ točk vpisal DeMar DeRozan, ki je tekmo zaključil z 22 točkami. Lakerse naslednji obračun čaka v noči na sredo, ko se bodo znova doma soočili z vodilnim moštvom vzhodne konference Detroit Pistonsi.