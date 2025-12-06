Svetli način
Košarka

Redick: Ko je šlo vse narobe, se nismo predali. Upam, da se Luka vrne kmalu

Boston, 06. 12. 2025 07.58

Strateg Los Angeles Lakersov, ki so v minuli noči doživeli prepričljiv poraz na gostovanju v Bostonu (126:105), JJ Redick je po tekmi v TD Gardnu kljub slabi igri svojih varovancev izpostavil nekaj pozitivnih stvari. Predvsem dejstvo, da se košarkarji v zlato-vijoličnih dresih niso predali, potem ko so že po uvodni četrtini tekme zaostajali za visokih 22 točk.

Med tokratnim druženjem s predstavniki sedme sile po porazu z Boston Celticsi je bil JJ Redick veliko bolj umirjen.

Čeprav je z varovanci doživel prepričljiv poraz in tako po epski zmagi v Torontu večer prej ostal le pri (veliki) želji, da bi v manj kot 24 urah premagal še največjega rivala jezernikov, je 41-letni strateg 17-kratnih prvakov lige NBA govoril predvsem o značaju svojega moštva.

Austin Reaves je bil s 36 točkami najučinkovitejši posameznik v vrstah Lakersov.
Austin Reaves je bil s 36 točkami najučinkovitejši posameznik v vrstah Lakersov. FOTO: Profimedia

"Ta je bil kljub visokemu porazu na zavidljivi ravni. Ko so že v zgodnjem obdobju tekme začele deževati trojke skozi naš obroč, je bilo jasno, da nas čaka zelo zahtevna naloga," je na novinarski konferenci uvodoma dejal Redick in nadaljeval: "Bili so 'vroči' skozi celotno tekmo in, ko tako kakovostnemu moštvu, kot je Boston, dopustiš, da se razigra pred glasnim občinstvom, si preprosto obsojen na poraz. V drugem polčasu smo se z vztrajnostjo in željo uspeli vrniti na znosen zaostanek 15 točk, a za kaj več tokrat nismo bili na ustrezni ravni." 

In ravno značaj moštva iz Kalifornije, ki se kljub visokemu zaostanku že v zgodnji fazi dvoboja ni razpadlo, je mladi strokovnjak izpostavil za pozitiven vtis večera.

Jaylen Brown (z žogo) je bil nerešljiva uganka za obrambo Lakersov.
Jaylen Brown (z žogo) je bil nerešljiva uganka za obrambo Lakersov. FOTO: Profimedia

"Ko je šlo vse narobe, se nismo vdali v usodo. Glede na potek tekme bi se kaj hitro lahko predali malodušju, a se k sreči nismo. V prvem polčasu smo storili preveč napak. Izkoristili so vsak najmanjši zdrs v obrambi, večji del tekme so igrali z nizkimi košarkarji, ki so odlični strelci z razdalje. Upam, da bomo že na naslednji tekmi na ustrezni ravni pripraljenosti," je še dodal Redick.  

Lakersi bodo v noči na ponedeljek po slovenskem času z gostovanjem v Philadelphii zaključili krajšo turnejo na vzhodni obali. Redick si želi, da bi na omenjenem dvoboju zaigrali tudi Luka Dončić, LeBron James in Marcus Smart.

košarka liga nba boston celtics los angeles lakers odzivi jj redick
