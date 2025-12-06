Redick: Ko je šlo vse narobe, se nismo predali. Upam, da se Luka vrne kmalu

Med tokratnim druženjem s predstavniki sedme sile po porazu z Boston Celticsi je bil JJ Redick veliko bolj umirjen.
Čeprav je z varovanci doživel prepričljiv poraz in tako po epski zmagi v Torontu večer prej ostal le pri (veliki) želji, da bi v manj kot 24 urah premagal še največjega rivala jezernikov, je 41-letni strateg 17-kratnih prvakov lige NBA govoril predvsem o značaju svojega moštva.
"Ta je bil kljub visokemu porazu na zavidljivi ravni. Ko so že v zgodnjem obdobju tekme začele deževati trojke skozi naš obroč, je bilo jasno, da nas čaka zelo zahtevna naloga," je na novinarski konferenci uvodoma dejal Redick in nadaljeval: "Bili so 'vroči' skozi celotno tekmo in, ko tako kakovostnemu moštvu, kot je Boston, dopustiš, da se razigra pred glasnim občinstvom, si preprosto obsojen na poraz. V drugem polčasu smo se z vztrajnostjo in željo uspeli vrniti na znosen zaostanek 15 točk, a za kaj več tokrat nismo bili na ustrezni ravni."
In ravno značaj moštva iz Kalifornije, ki se kljub visokemu zaostanku že v zgodnji fazi dvoboja ni razpadlo, je mladi strokovnjak izpostavil za pozitiven vtis večera.
"Ko je šlo vse narobe, se nismo vdali v usodo. Glede na potek tekme bi se kaj hitro lahko predali malodušju, a se k sreči nismo. V prvem polčasu smo storili preveč napak. Izkoristili so vsak najmanjši zdrs v obrambi, večji del tekme so igrali z nizkimi košarkarji, ki so odlični strelci z razdalje. Upam, da bomo že na naslednji tekmi na ustrezni ravni pripraljenosti," je še dodal Redick.
Lakersi bodo v noči na ponedeljek po slovenskem času z gostovanjem v Philadelphii zaključili krajšo turnejo na vzhodni obali. Redick si želi, da bi na omenjenem dvoboju zaigrali tudi Luka Dončić, LeBron James in Marcus Smart.
