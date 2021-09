Redick končal kariero, v ligi NBA igral 15 sezon

"Prva ekipa. Zadnja ekipa. Zelo sem hvaležen za vse vmes. Hvaležen sem za 15 let v ligi NBA in vse izjemne odnose in spomine s te poti," je zapisal JJ Redick, ki ga je na naboru izbral klub Orlando Magic. "Danes uradno končujem kariero. Hvala vsem, ki so bili del mojega potovanja in kariere. Košarko sem začel igrati pred 30 leti na dvorišču na neravni površini iz blata, peska in trave. Tam so se začele oblikovati moje sanje. Realnost je do zdaj precej prekašala te sanje," je dodal košarkar, ki je prišel z univerze Duke, na kateri je še vedno rekorder po doseženih točkah, leta 2007 pa so tam upokojili njegov dres s številko 4. V NBA je igral še za Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers in New Orleans Pelicans. V rednem delu je bil točkovno najuspešnejši pri Philadelphii v sezoni 2018/19, ko je na tekmo dosegal po 18,1 točke.