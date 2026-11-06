Redick mu očitno (še) ne zaupa: Bronny James znova v razvojno ligo

James je v moštvu ostal tudi oktobra, ko so se Lakers razšli z Daltonom Knechtom , ki so ga na naboru lige NBA leta 2024 izbrali kot 17. igralca. Čeprav James igra že tretjo sezono v ligi NBA, mu trener JJ Redick doslej ni namenil veliko priložnosti.

Bronny James je v letošnji sezoni za Jezernike nastopil na petih tekmah, na parketu pa preživel vsega 12 minut. To je njegova prva sezona pri Los Angelesu po odhodu očeta LeBrona Jamesa , ki je poleti kot prost igralec prestopil k Philadelphia 76ers.

Že pred začetkom rednega dela sezone je izrazil pomisleke glede njegovega učinka, saj je na petih pripravljalnih tekmah dosegel le 25-odstotno uspešnost metov iz igre. V petih nastopih v rednem delu sezone je dosegel skupno štiri točke oziroma v povprečju 0,8 točke na tekmo, na parketu pa preživel le 2,4 minute na srečanje.

Dvaindvajsetletnik ima z Lakers pogodbo do konca sezone 2026/27, klub pa ima možnost sodelovanje podaljšati še za eno sezono. Lakers so ga na naboru lige NBA leta 2024 izbrali kot 55. igralca. Jezernike, za katere igra tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, naslednja tekma čaka v noči na soboto, ko bodo na domačem parketu gostili Portland Trail Blazers.

Jezerniki so sezono začeli z izkupičkom sedmih zmag in dveh porazov, prav takšen izkupiček ima tudi Houston. Obe ekipi sta ob Portlandu, ki je doslej zbral šest zmag in en poraz, med najuspešnejšimi na začetku sezone v zahodni konferenci.