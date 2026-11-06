Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Redick mu očitno (še) ne zaupa: Bronny James znova v razvojno ligo

Los Angeles, 06. 11. 2026 08.51 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
A.V. STA
Bronny James in JJ Redick

Košarkarski klub Los Angeles Lakers je Bronnyja Jamesa, sina zvezdnika LeBrona Jamesa, poslal v svojo razvojno ekipo Coachella Valley Lakers. Za zdaj ni znano, kdaj se bo 22-letnik, ki je avgusta z ekipo na povabilo Luke Dončića obiskal Slovenijo, znova pridružil članskemu moštvu v ligi NBA.

Bronny James je v letošnji sezoni za Jezernike nastopil na petih tekmah, na parketu pa preživel vsega 12 minut. To je njegova prva sezona pri Los Angelesu po odhodu očeta LeBrona Jamesa, ki je poleti kot prost igralec prestopil k Philadelphia 76ers.

James je v moštvu ostal tudi oktobra, ko so se Lakers razšli z Daltonom Knechtom, ki so ga na naboru lige NBA leta 2024 izbrali kot 17. igralca. Čeprav James igra že tretjo sezono v ligi NBA, mu trener JJ Redick doslej ni namenil veliko priložnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Že pred začetkom rednega dela sezone je izrazil pomisleke glede njegovega učinka, saj je na petih pripravljalnih tekmah dosegel le 25-odstotno uspešnost metov iz igre. V petih nastopih v rednem delu sezone je dosegel skupno štiri točke oziroma v povprečju 0,8 točke na tekmo, na parketu pa preživel le 2,4 minute na srečanje.

Dvaindvajsetletnik ima z Lakers pogodbo do konca sezone 2026/27, klub pa ima možnost sodelovanje podaljšati še za eno sezono. Lakers so ga na naboru lige NBA leta 2024 izbrali kot 55. igralca. Jezernike, za katere igra tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, naslednja tekma čaka v noči na soboto, ko bodo na domačem parketu gostili Portland Trail Blazers.

Jezerniki so sezono začeli z izkupičkom sedmih zmag in dveh porazov, prav takšen izkupiček ima tudi Houston. Obe ekipi sta ob Portlandu, ki je doslej zbral šest zmag in en poraz, med najuspešnejšimi na začetku sezone v zahodni konferenci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
košarka liga nba los angeles lakers bronny james razvojna liga

Četrta zmaga Sekulića z Barcelono v nizu

24ur.com Ali prihod Dončića prinaša odhod Jamesa?
24ur.com Je njegove (kratke) NBA kariere že konec? Bronny James poslan v 'razvojno' ligo
24ur.com Dončić po obisku Lakersov čas znova preživlja s hčerkama
24ur.com Reaves o Dončiću: Nihče si ni mislil, da ga bodo pri teh letih zamenjali
24ur.com James bo zaradi zdravstvenih težav izpustil začetek nove sezone
24ur.com Bronny James se vrača v razvojno ligo
24ur.com Dončić: Dolgo časa nisem igral košarke, komaj čakam, da spet začnem
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RichPiana
06. 11. 2026 10.06
V eni minuti igre je imel -11. Lol
Odgovori
+1
2 1
Pomladni cvet
06. 11. 2026 10.12
Si se vprašal, če je posledica -11 tudi zaradi soigralcev, da začnejo slabše igrati ko vidijo da bronny vstopi v igro?
Odgovori
0 0
Pomladni cvet
06. 11. 2026 10.02
Ozadje njegove nesposobnosti je verjetno kaj več kot samo da ni ravno talentiran košarkar, mogoče je pa kaj na tem da se na njega spravljajo skoraj vsi, ker je sin lebrona in ima s tem bistveno oteženo doseganje česarkoli, če nič drugega ima na sebi veliko breme (če ne zavestno vsaj podzavestno) vsako tekmo poskušanja upravičevanja očetovih dosežkov
Odgovori
+1
1 0
Slash
06. 11. 2026 09.59
Pa tip je razvit, ko albanska industrija!
Odgovori
+2
2 0
nekajpavem
06. 11. 2026 09.58
uuu to pa je nepredstavljivo...Se je slučajno že zgodilo da kateremu od velikih slovenskih očetov sina degradirajo v športu? Kdor spremlja šport v Sloveniji ve o čem govorim..
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Po odločitvi, da opusti očetov priimek, zdaj še pretresljivo razkritje hčerke Angeline Jolie
Le uro hoje od Kočevja se skriva prav poseben kraj, ki ga morate obiskati
Le uro hoje od Kočevja se skriva prav poseben kraj, ki ga morate obiskati
Ko ljubezen zasenčijo plenice, urniki in obveznosti
Ko ljubezen zasenčijo plenice, urniki in obveznosti
Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje
Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje
zadovoljna
Portal
Zaradi njega je zapustila Tenerife, leto pozneje sta še vedno nerazdružljiva
Ta 3 znamenja čaka najboljši vikend letošnje jeseni
Ta 3 znamenja čaka najboljši vikend letošnje jeseni
Hlače za nizke ženske: modeli, ki optično podaljšajo noge
Hlače za nizke ženske: modeli, ki optično podaljšajo noge
To so pričeske, ki ženskam po 50. letu najbolj pomladijo obraz
To so pričeske, ki ženskam po 50. letu najbolj pomladijo obraz
vizita
Portal
Kako starost očeta vpliva na kakovost semenčic
Bakterija, ki se skriva v nepasteriziranih živilih, lahko povzroči hudo okužbo: najbolj ogrožene so nosečnice in starejši
Bakterija, ki se skriva v nepasteriziranih živilih, lahko povzroči hudo okužbo: najbolj ogrožene so nosečnice in starejši
Virus, ki je posebej nevaren za majhne otroke, povzroča hudo drisko in bruhanje
Virus, ki je posebej nevaren za majhne otroke, povzroča hudo drisko in bruhanje
Naključna preiskava ji je rešila življenje
Naključna preiskava ji je rešila življenje
cekin
Portal
Izgubil službo zaradi ananasa na pici. Nato so se začele še večje težave
Stanovanja si ni mogel privoščiti, zato si je sam zgradil hišo. Danes živi drugače kot večina
Stanovanja si ni mogel privoščiti, zato si je sam zgradil hišo. Danes živi drugače kot večina
Evropejci spet plačujemo več za osnovna živila
Evropejci spet plačujemo več za osnovna živila
Nekoč televizijska zvezda, danes dela v trgovini in pravi, da ga ni sram
Nekoč televizijska zvezda, danes dela v trgovini in pravi, da ga ni sram
moskisvet
Portal
Milijonski skrivni projekt CIA: Mačka naj bi vohunila za Sovjeti, a načrt se je končal klavrno
Christina Aguilera povsem gola pozirala v kadi
Christina Aguilera povsem gola pozirala v kadi
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
Besede vdove Miša Kovača po pogrebu, ki parajo srce. Ljubezen, ki presega smrt
Besede vdove Miša Kovača po pogrebu, ki parajo srce. Ljubezen, ki presega smrt
dominvrt
Portal
Rumeni madeži iz straniščne školjke so izginili skoraj brez drgnjenja
Ena najbolj skrivnostnih rek v Evropi teče tudi skozi Slovenijo
Ena najbolj skrivnostnih rek v Evropi teče tudi skozi Slovenijo
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
okusno
Portal
Martinovo brez gosi: 5 izvrstnih jedi, ki vas bodo navdušile
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Jed Mojmirja Šiftarja enega tekmovalca stala uvrstitve v TOP 5
Jed Mojmirja Šiftarja enega tekmovalca stala uvrstitve v TOP 5
Jabolčni kolač z obratom: trik, ki poskrbi za karamelizirano skorjico in sočno sredico
Jabolčni kolač z obratom: trik, ki poskrbi za karamelizirano skorjico in sočno sredico
voyo
Portal
Benedetta
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Bombaškoljka
Bombaškoljka
Ne zapusti me
Ne zapusti me
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022