Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Redick o Dončiću: Ni normalen človek. To, kar počne, je nekaj posebnega

Los Angeles, 12. 10. 2026 09.06 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
M.J.
JJ Redick in Luka Dončić

Luka Dončić navdušuje (košarkarske) navijače, tekmece in strokovnjake že vrsto let, zdaj pa se mu je z izbranimi besedami poklonil tudi trener NBA ekipe Los Angeles Lakers JJ Redick. "Kot superzvezdnik je povsem običajen. Zunaj igrišča je zelo zadržan in z njim je prijetno preživljati čas."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekdanji ostrostrelec lige NBA in aktualni trener ekipe Los Angeles Lakers JJ Redick, ki je z Luko Dončićem kratek čas igral pri Dallas Mavericks, je med pogovorom z ameriškimi novinarji poudaril, da slovenski zvezdnik preprosto ne sodi med običajne košarkarje. "Igral sem z njim in že večkrat sem dejal, da ni normalen. Da bo jasno, ni normalen človek," je dejal Redick.

Trener Lakersov JJ Redick in Luka Dončić
Trener Lakersov JJ Redick in Luka Dončić
FOTO: AP

S tem seveda ni meril na Dončićevo osebnost, temveč na njegove izjemne košarkarske sposobnosti, zaradi katerih že vrsto let velja za enega največjih zvezdnikov lige NBA.

Na parketu poseben, zasebno povsem običajen

Redick je nato razkril še nekoliko manj znano plat slovenskega asa. Kljub svetovni prepoznavnosti in statusu superzvezdnika naj bi Dončić ostal presenetljivo prizemljen. "Ko govorimo o superzvezdnikih, je Luka izven igrišča povsem normalen človek," je ESPN-ju še povedal 42-letni trener Lakersov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Takšen opis se sklada tudi z vtisom, ki ga o Dončiću pogosto delijo soigralci in trenerji. Čeprav je eden najbolj prepoznavnih obrazov svetovne košarke, se Slovenec praviloma izogiba zvezdniškemu življenjskemu slogu in ostaja osredotočen predvsem na košarko.

Kot superzvezdnik je povsem običajen

Luka Dončić bo po odhodu LeBrona Jamesa ena osrednjih figur Los Angeles Lakersov, trener JJ Redick pa je znova spregovoril o značaju slovenskega košarkarskega asa in razkril, zakaj ga tako ceni. Redick, ki je z Dončićem v preteklosti tudi igral pri Dallas Mavericks, je poudaril, da je 27-letni Slovenec na parketu vse prej kot običajen košarkar.

Preberi še Dončić spregovoril o boleči lekciji in odgovornosti, ki jo nosi pri Lakersih

"Z njim sem igral in mislim, da sem to povedal že večkrat. Ni nekdo, ki bi bil normalen. Če sem povsem jasen, ni normalen človek," se je ponavljal trener Lakersov. Pri tem ni govoril o Dončićevi osebnosti, temveč o njegovem izjemnem talentu in sposobnostih, zaradi katerih že vrsto let sodi med največje zvezdnike lige NBA.

Skromen in sproščen zunaj žarometov

Po Redickovih besedah je slika povsem drugačna, ko se ugasnejo reflektorji. "Rad ima stvari, ki jih ima rad, in preprosto živi svoje življenje. Ne čuti potrebe, da bi nenehno lovil določene stvari. To je precej osvežujoče," je dejal 42-letni Američan.

JJ Redick
JJ Redick
FOTO: AP

Takšen opis potrjuje ugled, ki si ga je Dončić ustvaril v ligi NBA. Čeprav spada med najbolj prepoznavne košarkarje na svetu, ga soigralci in trenerji pogosto opisujejo kot preprostega in prizemljenega človeka.

Ekipa se povezuje tudi po zaslugi Dončića

Redick je spregovoril tudi o odnosih v prenovljeni zasedbi Lakersov. Posebej je izpostavil poletno druženje, ki ga je Dončić organiziral v Sloveniji in na katerem so se igralci dodatno povezali. "O obisku Slovenije sem že veliko govoril. Povezanosti med igralci ne moreš izmeriti. Težko jo je opisati z besedami. To je nekaj, kar preprosto občutiš. In občutek imam, da bomo postali izjemno povezana skupina," je prepričan trener Lakersov.

Preberi še Stari dobri Luka: nora trojka skoraj s polovice in tehnična napaka

Za navijače moštva iz Los Angelesa so to spodbudne besede, saj bo prav kemija v slačilnici eden ključnih dejavnikov v obdobju po Jamesovi eri.

Razlagalnik

Liga NBA (National Basketball Association) je najprestižnejša profesionalna košarkarska liga na svetu, ustanovljena leta 1946 v Združenih državah Amerike. Sestavlja jo 30 moštev iz ZDA in Kanade. Liga velja za vrhunec košarkarske kariere, saj v njej igrajo najboljši igralci z vsega sveta. Poleg vrhunskega tekmovanja je NBA postala tudi globalni kulturni fenomen, ki močno vpliva na modo, glasbo in popularno kulturo, njene tekme pa se prenašajo v več kot 200 držav po vsem svetu.

JJ Redick je bil pred svojo trenersko kariero izjemno uspešen profesionalni košarkar v ligi NBA, kjer je igral kar 15 sezon. Bil je znan predvsem kot eden najboljših strelcev za tri točke v zgodovini lige. Svojo pot je začel na univerzi Duke, kjer je postavil številne rekorde, v ligi NBA pa je igral za ekipe, kot so Orlando Magic, Los Angeles Clippers in nazadnje Dallas Mavericks. Njegova sposobnost natančnega metanja z razdalje mu je prinesla sloves enega najbolj zanesljivih igralcev v ključnih trenutkih tekem.

Izraz 'superzvezdnik' v profesionalnem športu označuje športnika, ki presega zgolj igranje svoje igre in postane javna osebnost svetovnega formata. Takšni posamezniki imajo izjemen vpliv na svojo ekipo, ligo in navijače. Poleg vrhunskih dosežkov na igrišču so superzvezdniki pogosto prepoznavni po svoji tržni vrednosti, velikem številu sledilcev na družbenih omrežjih in statusu vzornikov. Njihova prisotnost v ekipi običajno drastično poveča zanimanje medijev, prodajo vstopnic in vrednost blagovne znamke kluba.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
košarka nba dončić

Dončić spregovoril o boleči lekciji in odgovornosti, ki jo nosi pri Lakersih

24ur.com Zakaj Dončić kljub izjemni sezoni ni med glavnimi favoriti za naziv MVP?
24ur.com Dončić navdušil navijače Lakersov: Ne bom miroval, dokler ne osvojimo prstana
24ur.com Luka zna tudi 'ponoreti': Ne igramo sami proti sebi, ne kregajte se med sabo
24ur.com Saša Dončić: Luka je vedno spoštoval Dallas, zato si te hinavščine ni zaslužil
24ur.com Dončić s poškodovanim kolenom in prehladom: To je končnica, ki te ponese
24ur.com Milić o Dončiću: Pritiska ne čuti, mi imamo pogrizene nohte, on se pa smeje
24ur.com Saša Dončić: Dallasu bom vedno hvaležen
Priporoča
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LeoMalvinero
12. 10. 2026 10.35
🏀Jezernik/Laker⛹️ - Luka#77D./Divine🎖️
Odgovori
0 0
Amor Fati
12. 10. 2026 10.26
Ce bi se nehal prepirati s sodniki za cisto vsako figo, bi temu dejansko verjel. Ker se pa stalno prepira s sodniki, pa temu ne verjamem.
Odgovori
-2
0 2
Xmmx
12. 10. 2026 10.39
Dej tiho kr. en levicarski
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Kratko fantovsko ime, ki v Sloveniji ostaja prava redkost
Ko stari starši pred otrokom kritizirajo njegovo mamo ali očeta
Ko stari starši pred otrokom kritizirajo njegovo mamo ali očeta
Se ponoči zbujate z otrplimi rokami? To je v nosečnosti zelo pogosto
Se ponoči zbujate z otrplimi rokami? To je v nosečnosti zelo pogosto
Obtožila varuško, da je spala z njenim možem, nato pa je sledil preobrat, ki ga ni pričakovala
Obtožila varuško, da je spala z njenim možem, nato pa je sledil preobrat, ki ga ni pričakovala
zadovoljna
Portal
Nina Pečar sporočila, da se z Boštjanom Romihom razhajata
Nekoč je bila videti drugače, zdaj o njej govori ves splet
Nekoč je bila videti drugače, zdaj o njej govori ves splet
To je plašč, ki ga bomo to jesen videvali povsod
To je plašč, ki ga bomo to jesen videvali povsod
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Vnetje ledvic se lahko začne neopazno: simptomi, ki jih ne gre spregledati
Ali je postana voda varna za pitje?
Ali je postana voda varna za pitje?
Kar počnete vsak dan, lahko vpliva na trdnost vaših kosti
Kar počnete vsak dan, lahko vpliva na trdnost vaših kosti
Zakaj v svojem življenju potrebujemo starejše in mlajše prijatelje
Zakaj v svojem življenju potrebujemo starejše in mlajše prijatelje
cekin
Portal
Mislili so, da je zlorabil bolniško. Delodajalca je razplet drago stal
Otroci naloge rešijo hitreje kot kadarkoli prej. To ni nujno dobra novica
Otroci naloge rešijo hitreje kot kadarkoli prej. To ni nujno dobra novica
Ministrstvo za kulturo z razpisom za štipendije za usposabljanje v tujini
Ministrstvo za kulturo z razpisom za štipendije za usposabljanje v tujini
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
moskisvet
Portal
Ujet v kovinski valj, a živ: naprava, ki je nekoč dihala namesto človeka
Po veliki potrebi na toaletnem papirju ni nobenih sledi: kaj to pomeni?
Po veliki potrebi na toaletnem papirju ni nobenih sledi: kaj to pomeni?
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Zakaj se turisti z obiska te popularne destinacije vrnejo razočarani?
Zakaj se turisti z obiska te popularne destinacije vrnejo razočarani?
dominvrt
Portal
Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek
Mnogi šele zdaj ugotavljajo, čemu služi ta plastični del v pralnem stroju
Mnogi šele zdaj ugotavljajo, čemu služi ta plastični del v pralnem stroju
To palmo bi morali poznati: lepa, nezahtevna in varna za pse in mačke
To palmo bi morali poznati: lepa, nezahtevna in varna za pse in mačke
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
okusno
Portal
Če imate doma listnato testo in jabolka, pripravite to hrustljavo jesensko pecivo
Hitro jesensko kosilo iz pečice, ki ga boste pripravljali celo sezono
Hitro jesensko kosilo iz pečice, ki ga boste pripravljali celo sezono
Bučnih semen ne zavrzite: spremenite jih v hrustljav prigrizek
Bučnih semen ne zavrzite: spremenite jih v hrustljav prigrizek
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
voyo
Portal
Vrni se k meni
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Bombaškoljka
Bombaškoljka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009