Redick o Dončiću: Ni normalen človek. To, kar počne, je nekaj posebnega

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Nekdanji ostrostrelec lige NBA in aktualni trener ekipe Los Angeles Lakers JJ Redick, ki je z Luko Dončićem kratek čas igral pri Dallas Mavericks, je med pogovorom z ameriškimi novinarji poudaril, da slovenski zvezdnik preprosto ne sodi med običajne košarkarje. "Igral sem z njim in že večkrat sem dejal, da ni normalen. Da bo jasno, ni normalen človek," je dejal Redick.

Trener Lakersov JJ Redick in Luka Dončić FOTO: AP

S tem seveda ni meril na Dončićevo osebnost, temveč na njegove izjemne košarkarske sposobnosti, zaradi katerih že vrsto let velja za enega največjih zvezdnikov lige NBA.

Na parketu poseben, zasebno povsem običajen

Redick je nato razkril še nekoliko manj znano plat slovenskega asa. Kljub svetovni prepoznavnosti in statusu superzvezdnika naj bi Dončić ostal presenetljivo prizemljen. "Ko govorimo o superzvezdnikih, je Luka izven igrišča povsem normalen človek," je ESPN-ju še povedal 42-letni trener Lakersov.

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Takšen opis se sklada tudi z vtisom, ki ga o Dončiću pogosto delijo soigralci in trenerji. Čeprav je eden najbolj prepoznavnih obrazov svetovne košarke, se Slovenec praviloma izogiba zvezdniškemu življenjskemu slogu in ostaja osredotočen predvsem na košarko.

Kot superzvezdnik je povsem običajen

Luka Dončić bo po odhodu LeBrona Jamesa ena osrednjih figur Los Angeles Lakersov, trener JJ Redick pa je znova spregovoril o značaju slovenskega košarkarskega asa in razkril, zakaj ga tako ceni. Redick, ki je z Dončićem v preteklosti tudi igral pri Dallas Mavericks, je poudaril, da je 27-letni Slovenec na parketu vse prej kot običajen košarkar.

"Z njim sem igral in mislim, da sem to povedal že večkrat. Ni nekdo, ki bi bil normalen. Če sem povsem jasen, ni normalen človek," se je ponavljal trener Lakersov. Pri tem ni govoril o Dončićevi osebnosti, temveč o njegovem izjemnem talentu in sposobnostih, zaradi katerih že vrsto let sodi med največje zvezdnike lige NBA.

Skromen in sproščen zunaj žarometov

Po Redickovih besedah je slika povsem drugačna, ko se ugasnejo reflektorji. "Rad ima stvari, ki jih ima rad, in preprosto živi svoje življenje. Ne čuti potrebe, da bi nenehno lovil določene stvari. To je precej osvežujoče," je dejal 42-letni Američan.

JJ Redick FOTO: AP

Takšen opis potrjuje ugled, ki si ga je Dončić ustvaril v ligi NBA. Čeprav spada med najbolj prepoznavne košarkarje na svetu, ga soigralci in trenerji pogosto opisujejo kot preprostega in prizemljenega človeka.

Ekipa se povezuje tudi po zaslugi Dončića

Redick je spregovoril tudi o odnosih v prenovljeni zasedbi Lakersov. Posebej je izpostavil poletno druženje, ki ga je Dončić organiziral v Sloveniji in na katerem so se igralci dodatno povezali. "O obisku Slovenije sem že veliko govoril. Povezanosti med igralci ne moreš izmeriti. Težko jo je opisati z besedami. To je nekaj, kar preprosto občutiš. In občutek imam, da bomo postali izjemno povezana skupina," je prepričan trener Lakersov.

Za navijače moštva iz Los Angelesa so to spodbudne besede, saj bo prav kemija v slačilnici eden ključnih dejavnikov v obdobju po Jamesovi eri.