Redick o Dončiću: 'Ne vem, koliko je spal ponoči, cel dan je bruhal'

Luka Dončić je tretjo tekmo prvega kroga končnice z Minnesoto odigral kljub zdravstvenim težavam. Potem ko je na prvih dveh obračunih v povprečju beležil 34 točk, je v tokratnem porazu vpisal 'zgolj' 17 točk, 7 skokov in 8 asistenc ob neučinkovitem metu iz igre (6/16, 2/8 za tri točke). Po tekmi je njegov trener JJ Redick odkril, da je trebušna gripa močno vplivala na njegovo predstavo.

OGLAS

NBA liga: Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers FOTO: VOYO icon-expand

Luka Dončić je celotno tekmo kazal jasne znake slabega počutja. Na drugi strani so domači Timberwolvesi njegovo slabo predstavo s pridom izkoristili in povedli 2:1 v zmagah. Jasno je, da Dončić na tej tekmi ne bi sodeloval, če bi bila odigrana v rednem delu sezone, tokrat pa je stisnil zobe in na parketu preživel slabih 39 minut.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Posledice težav pred tekmo so bile jasno vidne, Lakersov pa ni mogla rešiti niti izjemna predstava 40-letnega LeBrona Jamesa, ki je tekmo zaključil z 38 točkami in 10 skoki. Pri Minnesoti je odlično igral prvi zvezdnik Anthony Edwards z 29 točkami, 8 skoki in 8 asistencami, presenetil je tudi Jaden McDaniels, ki je s 30 točkami dosegel osebni rekord v končnici.

Luka Dončić in Julius Randle FOTO: AP icon-expand

Po obračunu je trener Lakersov JJ Redick odkril, kako resne so bile Slovenčeve težave. "V 24 urah se ni počutil dobro in ne vem, koliko je spal ponoči. Bolel ga je trebuh. Pred tekmo je bruhal ves dan. Resnično se slabo počuti," je po tekmi dejal Redick. Dončić je na tekmi izgubil pet žog, Lakersi pa skupno kar 19 in Minnesota je pred četrto tekmo serije v odličnem položaju.