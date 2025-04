Redick po 'najboljšem treningu v mesecih' optimističen pred drugo tekmo

Na prvem obračunu je bila Minnesota izjemno učinkovita pri metih za tri točke, saj je zadela kar 21 od 42 metov z razdalje. Že od prihoda Luke Dončića se je trener JJ Redick odločil, da bo manj natančnim košarkarjem v nasprotnih ekipah prepustil veliko število metov za tri točke, v upanju, da jih ne bodo zadeli dovolj, da bi odločili tekmo. Tokrat se je moral sprijazniti z dejstvom, da so Naz Reid (6 trojk), Jaden McDaniels (3 trojke), Julius Randle (4 trojke) in prvi zvezdnik volkov Anthony Edwards (4 trojke) "ukradli" tekmo v gosteh in zmaga na drugi zaporedni gostujoči tekmi bi lahko že bila odločilna.