Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Po porazu proti Utah Jazz trener Lakersov JJ Redick ni iskal izgovorov. Poudaril je, da je bila predstava njegove ekipe preprosto preslaba in da odgovornost nosijo prav vsi, od igralcev do strokovnega štaba. "Po tekmi sem igralce vprašal, kdo meni, da je odigral dobro. Nihče ni dvignil roke. Nihče ni igral dobro," je bil on druženju s sedmo silo po nepruijetnem porazu (97:109) neposreden Redick. "Lahko bi iskali napake pri vsakem posamezniku. Lahko bi analizirali vsakega igralca posebej, lahko tudi mene. Vsi bi lahko bili boljši."

Posebno breme v zadnjih tekmah nosi Luka Dončić, ki mora ob odsotnosti Austina Reavesa prevzemati še več odgovornosti v napadu. Slovenski zvezdnik je v zadnjih dveh obračunih iz igre metal 23-krat uspešno iz kar 62 poskusov, Redick pa meni, da takšna vloga nujno pušča posledice. "Količina kreacije v napadu, ki jo trenutno zahtevamo od njega, terja svoj davek," je pojasnil trener Lakersov in namignil, da Dončić zaradi številnih nalog na parketu nosi izjemno veliko breme.

Trener LA Lakersov JJ Redick in Luka Dončić FOTO: Profimedia

Kljub slabšemu strelskemu večeru Redick ni želel pretirano dramatizirati poraza niti ga opravičevati z utrujenostjo po napornem ritmu tekem. "Ne želim iskati izgovorov v utrujenosti. Prav tako ne bom pretirano reagiral zaradi ene slabe napadalne predstave. Takšni večeri se zgodijo," je še dejal trener jezernikov, ki pričakuje hiter odziv svoje ekipe na naslednjih tekmah.

"Poraz proti Utahu ni posledica enega igralca ali enega dejavnika, temveč kolektivne predstave, v kateri Lakersi niso dosegli ravni, ki jih je krasila med nedavnim zmagovitim nizom. Pričakujem pravi odziv ekipe in vseh posmazenikov že na naslednjem obračunu," je "zgodbo" nepričakovanega spodrsljaja proti Utahu sklenil prvi med enakimi ekipe iz mesta angelov. Izid:

Los Angeles Lakers - Utah Jazz 97:109 (34:29, 20:27, 22:22, 21:31)