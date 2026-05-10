Redick poskusil že vse, a ne misli obupati

Tretja tekma je postregla z že videnim scenarijem. LA Lakersi so kljub odsotnosti Luke Dončića dobili prvi polčas, v nadaljevanju pa povsem popustili, tako da je Oklahoma niz nepremaganosti v letošnji končnici podaljšala na sedem tekem.

"V prvem polčasu smo imeli trenutke, ko smo bili zares dobri," je LeBron James po tekmi poskušal ostati optimističen. A vendar se tudi 41-letni "kralj" zaveda, da je s soigralci tik pred izpadom. "V tretji četrtini nismo več zadevali, popustili smo v obrambi, jim dovolili nekaj lahkih košev in takoj ostali brez možnosti za zmago."