Redick poskusil že vse, a ne misli obupati

Tretja tekma je postregla z že videnim scenarijem. LA Lakersi so kljub odsotnosti Luke Dončića dobili prvi polčas, v nadaljevanju pa povsem popustili, tako da je Oklahoma niz nepremaganosti v letošnji končnici podaljšala na sedem tekem.
"V prvem polčasu smo imeli trenutke, ko smo bili zares dobri," je LeBron James po tekmi poskušal ostati optimističen. A vendar se tudi 41-letni "kralj" zaveda, da je s soigralci tik pred izpadom. "V tretji četrtini nismo več zadevali, popustili smo v obrambi, jim dovolili nekaj lahkih košev in takoj ostali brez možnosti za zmago."
Če je Oklahoma slavila še sedmič v tej končnici, so Lakersi na zadnjih šestih tekmah kar petkrat izgubili. "So neverjetna ekipa," je aktualne prvake pohvalil trener ezernikov JJ Redick.
"Tretjič zapored smo bili na sredini tretje četrtine še povsem v igri, potem pa spet popustili. Poskušali smo različne obrambe in različne peterke. Moramo biti boljši, niti slučajno ne mislimo obupati. V ponedeljek (četrta tekma bo v noči na torek po slovenskem času, op. a.) bomo skušali podaljšati serijo," je še povedal Redick.
Presenetljiv junak tekme je bil Ajay Mitchell, ki je bil s 24 točkami najboljši strelec svojega moštva, pri čemer je dodal še deset asistenc. "V prvem polčasu nismo bili pravi, zato smo se v garderobi pogovorili, storili nekaj prilagoditev in nato bili občutno boljši. V nadaljevanju smo opravili zares veliko delo. Zmaga je povsem zaslužena," je razplet komentiral Mitchell, ki je šestič zapored dosegel vsaj 14 točk.
