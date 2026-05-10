Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Redick poskusil že vse, a ne misli obupati

Los Angeles, 10. 05. 2026 08.55 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
J.B.
JJ Redick

Košarkarji Los Angeles Lakersov so tik pred izpadom iz končnice lige NBA, saj proti aktualnim prvakom iz Oklahoma Cityja zaostajajo z 0:3 v zmagah. Kljub temu njihov trener JJ Redick ne obupuje in pravi, da se lahko serija še prevesi na njihovo stran.

Lakersi so bili znova nemočni. Po dobrem prvem polčasu so v nadaljevanju povsem popustili.
Lakersi so bili znova nemočni. Po dobrem prvem polčasu so v nadaljevanju povsem popustili.
FOTO: Profimedia

Tretja tekma je postregla z že videnim scenarijem. LA Lakersi so kljub odsotnosti Luke Dončića dobili prvi polčas, v nadaljevanju pa povsem popustili, tako da je Oklahoma niz nepremaganosti v letošnji končnici podaljšala na sedem tekem.

"V prvem polčasu smo imeli trenutke, ko smo bili zares dobri," je LeBron James po tekmi poskušal ostati optimističen. A vendar se tudi 41-letni "kralj" zaveda, da je s soigralci tik pred izpadom. "V tretji četrtini nismo več zadevali, popustili smo v obrambi, jim dovolili nekaj lahkih košev in takoj ostali brez možnosti za zmago."

Preberi še Oklahoma še tretjič nadigrala nemočne Lakerse

 Če je Oklahoma slavila še sedmič v tej končnici, so Lakersi na zadnjih šestih tekmah kar petkrat izgubili. "So neverjetna ekipa," je aktualne prvake pohvalil trener ezernikov JJ Redick.

"Tretjič zapored smo bili na sredini tretje četrtine še povsem v igri, potem pa spet popustili. Poskušali smo različne obrambe in različne peterke. Moramo biti boljši, niti slučajno ne mislimo obupati. V ponedeljek (četrta tekma bo v noči na torek po slovenskem času, op. a.) bomo skušali podaljšati serijo," je še povedal Redick.

Zvezdniki Oklahome so nasmejani spremljali zaključek srečanja, ko je bil zmagovalec že davno odločen.
Zvezdniki Oklahome so nasmejani spremljali zaključek srečanja, ko je bil zmagovalec že davno odločen.
FOTO: Profimedia

Presenetljiv junak tekme je bil Ajay Mitchell, ki je bil s 24 točkami najboljši strelec svojega moštva, pri čemer je dodal še deset asistenc. "V prvem polčasu nismo bili pravi, zato smo se v garderobi pogovorili, storili nekaj prilagoditev in nato bili občutno boljši. V nadaljevanju smo opravili zares veliko delo. Zmaga je povsem zaslužena," je razplet komentiral Mitchell, ki je šestič zapored dosegel vsaj 14 točk.

košarka liga nba los angeles lakers oklahoma city thunder jj redick

Oklahoma še tretjič nadigrala nemočne Lakerse

24ur.com Besen in redkobeseden trener Lakersov: Zelo sem razočaran
24ur.com Redick: Ko je šlo vse narobe, se nismo predali. Upam, da se Luka vrne kmalu
24ur.com Redick kljub porazu poln hvale na račun svojih varovancev
24ur.com Redick po 'najboljšem treningu v mesecih' optimističen pred drugo tekmo
24ur.com Preprečili pretep trenerja in igralca? Redick se zaveda, da so Lakersi brez Dončića in druščine 'topovska hrana'
24ur.com Redick pripravlja moštvo brez Dončića in Reavesa
24ur.com 'Košarkarji Oklahome igrajo pogosto čez mejo dovoljenega'
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
turkiz
10. 05. 2026 10.19
Metla bo. Za Dončiča je to dobro. Če ne bo v naslednji sezoni kondicijsko vsaj za tri stopnje boljši in lažji za 10kg nima kaj iskati. To že vrabci čivkajo...mislim,da bo ob novi pogodbi to temeljni dogovor...
Odgovori
0 0
Givmi5
10. 05. 2026 10.02
Se mi zdi, da Luka rapidno pada. Se morda motim? Imam občutek, kot da je "zabredel". Zanima me še to, ali direktor KZS ima delovno mesto v Slo ali tujini.
Odgovori
+1
1 0
cekinar
10. 05. 2026 09.53
Lakersi,upajte rajši na več uspeha v naslednji sezoni,zamenjajte ostarelega Lebrona in steklenega čevapa za kakovosten igralski kader ,pa bo.
Odgovori
+1
1 0
Hc4life
10. 05. 2026 09.45
10 dončičijev vas ne reši....
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
10. 05. 2026 09.26
Dokler so šanse so šanse, ko pa šans več ni, pa šans več ni. Uživajte na dopustu.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
zadovoljna
Portal
Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
vizita
Portal
Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
cekin
Portal
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
moskisvet
Portal
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Veste, da oddajate svetlobo?
Veste, da oddajate svetlobo?
dominvrt
Portal
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
okusno
Portal
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
voyo
Portal
Sanjski moški
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699