Košarka

Redick pripravlja moštvo brez Dončića in Reavesa

Los Angeles, 16. 04. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Austin Reaves in Luka Dončić

V taboru 17-kratnih prvakov lige NBA Los Angeles Lakers je pred uvodno tekmo prvega kroga končnice več vprašanj oziroma neznank kot odgovorov. Serijo proti zasedbi Houston Rockets bo kot kaže zaznamovalo dejstvo, da bosta morala vrhunska organizatorja igre jezernikov Luka Dončić in Austin Reaves zaradi poškodb izpustiti praktično vse tekme do konca meseca aprila.

To je v eni od zadnjih izjav med vrsticami dal vedeti tudi trener Lakersov JJ Redick, ki je na novinarjevo vprašanje o zdravstvenem stanju omenjenega dvojca kratko in jedrnato odgovoril: "Tako Luka Dončić kot Austin Reaves bosta odsotna za nedoločen čas. Ne sprašujte me, lepo prosim, več o tem, saj pred naslednjim tednom ne bom imel svežih novic o stanju njunih poškodb."

S temi besedami je Redick potrdil zle slutnje številnih privržencev druge najtrofejnejše franšiže v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, da se bodo jezerniki v prvem krogu končnice morali znajti brez svojih dveh najboljših strelcev.

Luka Dončić bo zaradi poškodbe leve zadnje stegenske mišice moral izpustiti praktično vse tekme uvodnega kroga končnice proti zasedbi Houston Rockets.
FOTO: Profimedia

"Na dvoboj z Rocketsi se pripravljamo, kot da bo ta trajal vseh sedem tekem. Vemo, s kako kakovostnim moštvom razpolaga kolega Ime Udoka. Gre za zelo izkušeno zasedbo z izjemnimi posamezniki. Mi smo že v zaključku rednega dela sezone iz znanih razlogov morali prilagoditi oziroma redefinirati našo igro. Verjamem, da bo vsak, ki bo stopil na parket, presegel svoje lastne zmožnosti v danem trenutku in s tem pomagal ekipi kot celoti, da bo v dvoboju s Houstonom čim dražje prodala svojo kožo," je dejal Redick.

Strateg Lakersov JJ Redick je dal jasno vedeti, da so možnosti za nastop Luke Dončića in Austina Reavesa v prvem krogu končnice proti Houstonu praktično nične.
FOTO: AP

Slovenski as naj bi se moštvu iz Kalifornije priključil v petek, Reaves pa je na torkovem popoldanskem treningu bolj za občutek kot karkoli drugega opravil lažji trening prostih metov. "Houston ne bo kalkuliral in bo že v prvo tekmo v naši dvorani vstopil maksimalno agresivno v želji, da pride do uvodne gostujoče zmage. A mi jim zagotovo pri tem ne bomo olajšali dela. Ravno nasprotno, tudi sami nameravamo tekmecu pristopiti zelo čvrsto, na robu osebne napake. To je edini recept za zmago," pa pravi izkušeni branilec in hkrati obrambni specialist v vrstah Lakersov Marcus Smart

"V naši ekipi je dovolj sposobnih košarkarjev, ki bodo storili vse, da preskočimo to prvo stopnico v končnici," je še pristavil Smart. Prva tekma v seriji bo torej na sporedu v noči na nedeljo po slovenskem času ob 2.30. Druga, ki bo prav tako v losangeleški Crypto.com Areni, pa bo na vrsti v noči na naslednjo sredo s pričetkom ob 4.30.

košarka liga nba končnica los angeles lakers houston rockets luka dončić austin reaves

Teja Oblak podpisala za Portland iz lige WNBA

