Redick zadovoljen s predstavo Dončića: Očitno je bilo, da mu tekma pomeni veliko

"Preprosto moramo sprejeti, da je včasih treba igrati proti nekdanjim moštvom. To je za igralca vselej čudna tekma, ampak to je normalno. Nikoli v življenju, ko sem še igral košarko, nisem šel v drugo ekipo in, ko sem prvič igral proti nekdanjemu moštvu, rekel: Oh, to je samo še ena ekipa. Ne, ni. Zdravo je, da to priznavaš in sprejemaš. Potem pa igraš svojo igro in se ti s tem ni treba več ukvarjati," je po tekmi Los Angelesa in Dallasa problematiko igranja proti nekdanji ekipi opisal glavni trener Lakersov JJ Redick, ki je v bogati karieri igral za moštva Orlando Magic, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans in Dallas Mavericks, tako da ima veliko izkušenj igranja tekem proti nekdanjim moštvom.