Košarka

'Ključna je bila kolektivna obramba na Durantu, Smart pa ga je ves čas utrujal'

Los Angeles, 22. 04. 2026 07.59 pred 2 urama 4 min branja 8

Avtor:
M.J. STA
JJ Redick

Košarkarji iz mesta angelov so na pol poti napredovanja v drugi krog končnice lige NBA. Nekaj, kar bi redko kdo, razen kakšen zagrizen navijač Los Angeles Lakersov, napovedal pred začetkom serije proti Houston Rocketsom. In to predvsem zato, ker se je vedelo, da jezerniki ne bodo mogli računati na pomoč prvih strelcev rednega dela sezone Austinom Reavesom in Luko Dončićem. A kralj LeBron James in druščina so predvsem s fanatično borbenostjo in zavidljivo obrambo dobili obe domači tekmi v Crypto.com Areni. Naslednja preizkušnja bo v Houstonu v noči s petka na soboto, tudi na njej ne Dončić ne Reaves ne bosta igrala.

Košarkarji iz mesta angelov so bili za razliko od prve tekme postavljeni pred nov izziv, saj se je pri raketah po udarcu v koleno v ekipo vrnil izkušeni Kevin Durant

Los Angeles Lakers vs Houston Rockets
FOTO: Sofascore.com
FOTO: Sofascore.com

Houston je tako kot na prvi tekmi prišel do več skokov v napadu (17:9) in metov iz igre (89:72), z Durantom pa je imel več prostora v napadu, a vseeno veliko grešil (40-odstotno). Toda tudi Lakers so bili precej manj natančni kot na prvem obračunu (46 %), a vsaj trojke zadevali s 46-odstotno natančnostjo (13/28).

Kevin Durant se j vrnil v ekipo iz Teksasa, a to Hustonu na poti k želeni zmagi ni pomagalo ...
FOTO: AP
FOTO: AP

Pri domačih je LeBron James je zbral 28 točk, osem skokov in sedem podaj, Marcus Smart je za Lakerse dosegel 25 točk, vključno s petimi trojkami, ter dodal sedem podaj. Los Angeles je tudi tokrat nadomestil odsotnost Luke Dončića in Austina Reavesa s kolektivno predstavo, ki jo je vodil 41-letni James. Lakersom je uspelo v drugi tekmi kljub vrnitvi, ki je proti agresivni obrambi Los Angelesa v drugem polčasu dosegel le tri od svojih skupno 23 točk.

"Večkrat smo videli, da se po prvih zmagah ekipe nekoliko sprostijo, medtem ko tiste poražene delujejo bolj obupano. Naši fantje so se kljub temu z vsaj enako vnemo borili s tekmeci in dobili veliko tistih malih, a zelo pomembnih bojev na parketu," je o razlikah v napetem in tesnem obračun govoril trener Los Angelesa JJ Redick in se dotaknil še obeh najboljših posameznikov.

Izjemni Smart zaustavil Duranta

"Marcus je bil celotno sezono odličen pri metih iz kota in takšne mete v ključnih trenutkih potrebujemo. Dobro je izvajal tudi proste mete, že tako pa v obrambi opravlja odlično delo. Pri pokrivanju Duranta je to treba početi kolektivno in mislim, da smo opravili dobro delo ne glede na to, da bo pač zadel nekaj svojih metov," je predstavo Smarta ocenil trener jezernikov.

"Moramo se zanašati tudi na neverjetno prednost v izkušnjah, ki jih ima po vseh teh letih LeBron. Na pravi način vodi našo ekipo, a imamo še štiri fante, ki so igrali v finalu. Deliti te izkušnje z ekipo je v končnici neprecenljivo," je še dejal Redick.

James: Ko nam manjkata dva ključna igralca, mora vsak prispevati več

"V napadu in obrambi smo izvedli načrt igre, popravili nekaj napak s prve tekme in se spustili v pravo bitko," je dejal James. "Ko nam manjkajo dva ključna igralca, mora vsak prispevati več. To je bistvo. Vsi želimo pomagati v napadu in izkoristiti priložnost."

LeBron James
LeBron James
FOTO: Sofascore.com

Durant je po tem, ko je zaradi udarnine kolena izpustil prvo tekmo serije, vzel le 12 metov iz igre in storil kar devet izgubljenih žog na začetku četrtega medsebojnega obračuna v končnici proti Jamesu. Superzvezdnika sta se pred tem srečala v finalu lige NBA v letih 2012, 2017 in 2018.

"Podvajali so me že od prve posesti," je za ESPN dejal Durant. "Moram igrati bolje in soigralcev ne spravljati v težke položaje, ko razdeljujem žogo. ... Preprosto ne zadevamo metov. Zgrešimo veliko polaganj. To je razlika. Oni zadevajo. Smart je bil tisti, ki je danes zadeval mete. Tudi Kennard."

Durant je že v prvi akciji tekme blokiral met Kennarda, a se je kmalu znašel v težavah z osebnimi napakami, medtem ko so Lakers znova hitro pobegnili na visoko prednost v prvem polčasu. Lakersi v končnici dobivajo izjemne predstave Marcusa Smarta, dolgoletnega člana Boston Celtics, ki se je Los Angelesu pridružil to sezono. Čeprav je zaradi poškodbe izpustil velik del zaključka rednega dela sezone, je Smart takoj prinesel čvrstost in dodatno ustvarjalnost v igro Lakers.

"Odigral je ubijalsko tekmo," je o Smartu ponovil trener Lakers JJ Redick. "Odličen je bil v obrambi, zadel je mete. Je izjemen igralec." Smart in Kennard sta oba metala 8/13 iz igre ter skupaj zadela osem trojk.

Izid, končnica lige NBA, druga tekma:
Los Angeles Lakers - Houston Rockets 101:94 (33:26, 21:25, 21:17, 26:26)

Razlagalnik

Kevin Durant je eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih košarkarjev v zgodovini lige NBA. Znan je po svoji izjemni višini in sposobnosti metanja z razdalje, kar ga dela skoraj nezaustavljivega v napadu. V svoji karieri je osvojil dva naslova prvaka lige NBA, bil je izbran za najkoristnejšega igralca lige (MVP) leta 2014, večkrat pa je bil tudi najkoristnejši igralec finala. Njegova kariera je zaznamovana z igranjem za več vrhunskih moštev, kjer je utrdil svoj status enega najboljših strelcev vseh časov.

LeBron James, pogosto imenovan 'Kralj James', je eden najvplivnejših športnikov 21. stoletja. V ligi NBA nastopa že več kot dve desetletji in je postal rekorder po številu doseženih točk v rednem delu sezone. Osvojil je štiri naslove prvaka z različnimi klubi, kar dokazuje njegovo neverjetno sposobnost prilagajanja in vodenja ekip. Poleg športnih dosežkov je znan tudi po svojem aktivizmu zunaj igrišča ter po tem, da je s svojo dolgoživostjo na najvišji ravni postavil nove standarde za fizično pripravljenost profesionalnih športnikov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Amor Fati
22. 04. 2026 10.32
Ne vem točno kaj je bilo ključno, ker si tekme nisem ravno ogledal. Me pa resnično veseli da so zmagali. Prav privoščim jim, da gredo skozi Rakete in se soočijo s Thunderji. To bo šele poslastica za oči, to bo šele poslastica. Sploh, če gledamo medsebojni rezultat to sezono.
wsharky
22. 04. 2026 09.59
če magišni luka ne igra potem jezerniki zmagujejo, ker igrajo kot ekipa in brez soliranja magičnega
Perrun
22. 04. 2026 10.06
oo kaka nevoščljivost. vsi košarkarski strokovnjaki in klubi ki plačujejo po 100 milijonov dolarjev za igralce tega niso spregledali???
Amor Fati
22. 04. 2026 10.34
V rednem delu lahko soliraš na veliko, v končnici pač ne moreš, ker si prec kaznovan.
drimtim
22. 04. 2026 10.36
Ne bluzi
300 let do specialista
22. 04. 2026 09.55
Terorizma digitalnega Evra se pa ne sme komentirati? Demokracij kajne, interes elite, ki kreira problem in nato "pokaže rešitev"!
Perrun
22. 04. 2026 09.52
LeBron je res "Beast", v končnici se je šele prebudil. Kakšen igralec res!
Požigalac
22. 04. 2026 09.42
bravo se vidi da je lebron motiviran
