'Ključna je bila kolektivna obramba na Durantu, Smart pa ga je ves čas utrujal'

Košarkarji iz mesta angelov so bili za razliko od prve tekme postavljeni pred nov izziv, saj se je pri raketah po udarcu v koleno v ekipo vrnil izkušeni Kevin Durant.

Houston je tako kot na prvi tekmi prišel do več skokov v napadu (17:9) in metov iz igre (89:72), z Durantom pa je imel več prostora v napadu, a vseeno veliko grešil (40-odstotno). Toda tudi Lakers so bili precej manj natančni kot na prvem obračunu (46 %), a vsaj trojke zadevali s 46-odstotno natančnostjo (13/28).

Pri domačih je LeBron James je zbral 28 točk, osem skokov in sedem podaj, Marcus Smart je za Lakerse dosegel 25 točk, vključno s petimi trojkami, ter dodal sedem podaj. Los Angeles je tudi tokrat nadomestil odsotnost Luke Dončića in Austina Reavesa s kolektivno predstavo, ki jo je vodil 41-letni James. Lakersom je uspelo v drugi tekmi kljub vrnitvi, ki je proti agresivni obrambi Los Angelesa v drugem polčasu dosegel le tri od svojih skupno 23 točk.

"Večkrat smo videli, da se po prvih zmagah ekipe nekoliko sprostijo, medtem ko tiste poražene delujejo bolj obupano. Naši fantje so se kljub temu z vsaj enako vnemo borili s tekmeci in dobili veliko tistih malih, a zelo pomembnih bojev na parketu," je o razlikah v napetem in tesnem obračun govoril trener Los Angelesa JJ Redick in se dotaknil še obeh najboljših posameznikov.

Izjemni Smart zaustavil Duranta

"Marcus je bil celotno sezono odličen pri metih iz kota in takšne mete v ključnih trenutkih potrebujemo. Dobro je izvajal tudi proste mete, že tako pa v obrambi opravlja odlično delo. Pri pokrivanju Duranta je to treba početi kolektivno in mislim, da smo opravili dobro delo ne glede na to, da bo pač zadel nekaj svojih metov," je predstavo Smarta ocenil trener jezernikov.

"Moramo se zanašati tudi na neverjetno prednost v izkušnjah, ki jih ima po vseh teh letih LeBron. Na pravi način vodi našo ekipo, a imamo še štiri fante, ki so igrali v finalu. Deliti te izkušnje z ekipo je v končnici neprecenljivo," je še dejal Redick.

James: Ko nam manjkata dva ključna igralca, mora vsak prispevati več

"V napadu in obrambi smo izvedli načrt igre, popravili nekaj napak s prve tekme in se spustili v pravo bitko," je dejal James. "Ko nam manjkajo dva ključna igralca, mora vsak prispevati več. To je bistvo. Vsi želimo pomagati v napadu in izkoristiti priložnost."

Durant je po tem, ko je zaradi udarnine kolena izpustil prvo tekmo serije, vzel le 12 metov iz igre in storil kar devet izgubljenih žog na začetku četrtega medsebojnega obračuna v končnici proti Jamesu. Superzvezdnika sta se pred tem srečala v finalu lige NBA v letih 2012, 2017 in 2018.

"Podvajali so me že od prve posesti," je za ESPN dejal Durant. "Moram igrati bolje in soigralcev ne spravljati v težke položaje, ko razdeljujem žogo. ... Preprosto ne zadevamo metov. Zgrešimo veliko polaganj. To je razlika. Oni zadevajo. Smart je bil tisti, ki je danes zadeval mete. Tudi Kennard."

Durant je že v prvi akciji tekme blokiral met Kennarda, a se je kmalu znašel v težavah z osebnimi napakami, medtem ko so Lakers znova hitro pobegnili na visoko prednost v prvem polčasu. Lakersi v končnici dobivajo izjemne predstave Marcusa Smarta, dolgoletnega člana Boston Celtics, ki se je Los Angelesu pridružil to sezono. Čeprav je zaradi poškodbe izpustil velik del zaključka rednega dela sezone, je Smart takoj prinesel čvrstost in dodatno ustvarjalnost v igro Lakers. "Odigral je ubijalsko tekmo," je o Smartu ponovil trener Lakers JJ Redick. "Odličen je bil v obrambi, zadel je mete. Je izjemen igralec." Smart in Kennard sta oba metala 8/13 iz igre ter skupaj zadela osem trojk. Izid, končnica lige NBA, druga tekma:

Los Angeles Lakers - Houston Rockets 101:94 (33:26, 21:25, 21:17, 26:26)

