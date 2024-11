Redka dobra novica v zmajevem gnezdu, mladi Beringer je podpisal do leta 2028

"Sem zelo srečen. V nadaljevanju sezone želim igrati še bolj intenzivno, obenem si želim zmagovati in kazati najboljšo možno igro. Na vsaki tekmi in treningu želim uživati s svojimi soigralci in storiti vse, da pridemo do zmag," je po podpisu pogodbe za klubsko spletno stran dejal Beringer, ki je poleti v dresu francoske reprezentance nastopil tudi na EP do 18 let.