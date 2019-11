Redkobesedni Dončić o zmagi nad prvaki: Krili smo si hrbet

Pred teksaškim obračunom s San Antonio Spursi so košarkarji ekipe Dallas Mavericks uspešno zabrisali spomin na nekaj nedavnih razočaranj in vknjižili prestižno zmago nad zmagovalci minule sezone Toronto Raptorsi. Kanadčani so v Teksas sicer prišli povsem oslabljeni, a to ne zmanjšuje velikosti podviga ekipe Luka Dončića, ki je za zmago nad gosti potreboval pomoč soigralcev.

To je tudi tokrat našel v zimski okrepitvi Kristapsu Porzingisu, Latvijcu pa so se z dvomestnim številom točk pridružili še Delon Wright, Seth Curry, Dorian Finney-Smith in Maxi Kleber, ki si je za pokrivanje gostujočega zvezdnika Pascala Siakamaprislužil posebne pohvale ljubljanskega ostrostrelca.

'Preprosto sem agresivnejši'

"Izvrstna zmaga. Opravili smo izvrstno delo še posebej seveda na (Pascalu) Siakamu, še posebej Maxi (Kleber) je bil izvrsten. Odigrali smo izvrstno tekmo,"je zbranim medijem v soboto zvečer povedal Dončić. "Tekma je bila preprosto izvrstna. Vsi so krili hrbet drug drugemu in zaradi tega je bila naša obramba boljša."

Obračun s Torontom je bil za Dončića nekaj posebnega tudi zaradi njegovega izvrstnega izvajanja prostih metov. 20-letni slovenski reprezentant je imel prvič v karieri v NBA na voljo kar 19 poskusov, zadel pa je zanj rekordnih 15 metov. Nekaj prvih je sicer zgrešil in med tekmo tudi ni skrival razočaranja.

"Zakaj takšno število prostih metov? Preprosto sem agresivnejši ... Jeza? Seveda si želim zadeti vse, zato sem se tudi tako odzval,"ni želel v podrobnosti Dončić. "Gremo tekmo za tekmo. Tekmo za tekmo želimo zmagati. Tudi v naslednje tekme želimo z isto miselnostjo,"je pristavil za igro zelo, za pogovor pa malce manj razpoloženi nekdanji član Olimpije in Real Madrida.

