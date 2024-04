Redni del sezone je mimo in tudi v končnici se bo vse vrtelo okoli Luke

Luka Dončić je redni del sezone zaključil na vrhu lestvice najboljših strelcev in tako postal najmlajši košarkar po Kevinu Durantu, ki mu je to uspelo leta 2012. Nova sezona, polna rekordov, se je zaključila, po izkušnjah iz prejšnjih let pa že v prvem krogu končnice proti Clippersom lahko pričakujemo še boljše predstave že zdaj izjemnega Dončića.

Luka Dončić je na 70 tekmah rednega dela sezone v povprečju zbral 33,9 točke na tekmo, 9,8 podaje in 9,2 skoka. V rednem delu te sezone je 21-krat dosegel trojni dvojček, šestnajstkrat je ob tem presegel tudi mejo 30 točk. Brez dvoma je to njegova statistično najboljša sezona, a izkušnje iz preteklosti pričajo, da bo v končnici svojo igro občutno izboljšal. Do zdaj je v vseh treh sezonah, ko se je Dallas uvrstil v končnico, vedno bilo tako, saj je v primerjavi z rednim delom sezon pred tem vedno bil veliko boljši v skoraj vseh statističnih prvinah.

Izjemna statistika Luke Dončića v srednem delu sezone FOTO: Sofascore.com icon-expand

La Clippersi so njegovi stari znanci, saj se je Dallas z njimi v prvem krogu končnice soočil v sezonah 2019/20 in 2020/21. Na 13 tekmah proti moštvu iz Los Angelesa je v povprečju dosegal 33,5 točke, 9,5 podaje in 8,8 skoka na tekmo. Na teh tekmah je trikrat zabeležil trojni dvojček, kar šestkrat pa je presegel mejo 40 točk. Glede na to, da je letos že med rednim delom sezone presegel omenjena povprečja, so že tako visoka pričakovanja zanj lahko brez zadržkov še višja.

Na januarski tekmi proti Atlanti je dosegel neverjetnih 73 točk. Trinajstkrat je dosegel vsaj 40 točk. Postavil je tudi nov rekord po številu zaporednih tekem, na katerih je dosegel trojni dvojček in vsaj 30 točk. Dosegel je tudi največ točk v eni sezoni v zgodovini Dallas Mavericksov, saj se je ustavil šele pri 2.370 točkah. Skratka, liga NBA česa takega še ni videla. Kljub neverjetnim številkam pa se je Dončić na seznamu favoritov za najkoristnejšega igralca rednega dela sezone na uradni spletni strani lige znašel šele na tretjem mestu za najverjetnejšim dobitnikom te nagrade Nikolo Jokićem in Shaijem Gilgeousom-Alexandrom.

Statistična primerjava Luke Dončića in Kawhija Leonarda v 13 medsebojnih obračunih Dallas Mavericksov in LA Clippersov v končnici. FOTO: Sofascore.com icon-expand