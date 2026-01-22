Rekord franšize: New York je Brooklyn ponižal s 54 točkami razlike

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zmaga nad newyorškimi tekmeci v Madison Square Gardnu je sledila klavrnemu nizu štirih zaporednih porazov, ki so se zaključili s ponedeljkovim porazom proti Dallasu s 97:114. Trener kratkohlačnikov Mike Brown je po tem porazu prekipeval od navdušenja in kasneje razkril, da je v polčasu svojo ekipo izzval, naj "opravi svoje delo", potem ko so samo v prvem polčasu nasuli 75 točk. Brownovo sporočilo je očitno naletelo na odprte glave, saj je njegova ekipa po prvi četrtini povedla z 38:20, nato pa pospešila in v nekem trenutku povedla s 59 točkami.

"Že samo videti nas, kako igramo tako, kot zmoremo, in jih gledati, kako sestavljajo vse skupaj 48 minut, je bilo zelo zabavno," je dejal Brown. Nosilec igre New Yorka Brunson je dejal, da je zmaga odskočna deska, saj se Knicks bližajo sredini sezone na tretjem mestu v vzhodni konferenci, za Detroit Pistons in Boston Celtics. "Morali smo se preusmeriti in se vrniti k temu, kar smo," je dejal Brunson. "To je dober korak za nas, vendar moramo še naprej pritiskati, da se vsak dan izboljšujemo."

Mike Brown FOTO: AP

V zahodni konferenci je Shai Gilgeous-Alexander ohranil svoj neverjetni niz doseganja točk s 40 točkami, ko so aktualni prvaki lige NBA Oklahoma City Thunder zlahka premagali Milwaukee Bucks s 122:102 v gosteh. Gilgeous-Alexander je zdaj na 115 zaporednih tekmah dosegel 20 ali več točk, s čimer zaostaja le 11 točk za rekordom Wilta Chamberlaina, ki je med letoma 1961 in 1963 dosegel 126 tekem z 20 točkami.

Oklahoma City je z zmago izboljšala svoj izkupiček na 37-8 in zdaj vodi v zahodni konferenci pred San Antonio Spurs, ki so drugi z izkupičkom 30-14. "Imamo kup fantov, ki so zagnani in lačni, a niso zadovoljni z enim prvenstvom," je dejal Gilgeous-Alexander.

Shai Gilgeous-Alexander FOTO: Profimedia

"To tekmo igramo, da bi bili odlični in kar najbolje izkoristili svoj potencial, in še vedno čutimo, da imamo veliko prostora za rast, in to je tisto, kar lovimo."

Tudi v sredo so Detroit Pistons podaljšali svoj niz zmag na štiri tekme z odločnim porazom proti New Orleans Pelicans na gostovanju s 112:104. Jalen Duren je za Detroit dosegel 20 točk, Pistons pa so ohranili udobno prednost na vrhu lestvice pred drugouvrščenimi Boston Celtics, ki so s 119:104 premagali Indiana Pacers. Izidi:

Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers 87:94 Boston Celtics - Indiana Pacers 119:104 New York Knicks - Brooklyn Nets 120:66 Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks 122:124 New Orleans Pelicans - Detroit Pistons 104:112 Milwaukee Bucks - Oklahoma City Thunder 102:122 Sacramento Kings - Toronto Raptors 109:122