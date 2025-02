Rekord kariere Murrayja za zmago Denverja, Boston boljši od San Antonia

Jayson Tatum je dosegel 32 točk in zbral 14 skokov, s čimer je prvake lige NBA Boston Celtics popeljal do zmage s 116:103 nad Victorjem Wembanyamo in San Antonio Spurs.

Celtics so v prvi četrtini dosegli 37 točk in prevzeli nadzor ter svojo prednost povišali na kar 24 na poti do prednosti ob polčasu 66:47. Spurs so se vrnili po premoru in v začetku četrte četrtine znižali zaostanek na osem točk, preden so Celtics spet navdušili.

Tatum je tretjič zaporedoma dosegel 30 točk in dodal sedem podaj. Kristaps Porzingis je dodal 29 točk, Derrick White pa 19 za Kelte, katerih 18 trojk je pomagalo nadomestiti 17 izgubljenih žog.

Boston je dosegel tretjo zaporedno zmago in sedmo na zadnjih osmih tekmah.

"Zavedamo se, da so tovrstne tekme pred premorom All-star težke," je dejal Porzingis. "Ampak zaščititi moramo domače igrišče. Že v prvem delu sezone smo imeli dovolj spodrsljajev," je dodal Porzingis.