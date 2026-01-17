Rekord kariere novega odkritja v Clevelandu za zmago proti Philadelphii

James Harden je v ključnem delu igre dosegel 16 točk, vključno z izenačujočim prostim metom 1:24 minute pred koncem, preden je samo v podaljšku dosegel osem od 12 točk svoje ekipe. Šestintridesetletni najkoristnejši igralec (MVP) lige leta 2018 je skupaj dosegel 31 točk in deset podaj za peto zaporedno zmago Clippers, čeprav v ekipi zaradi poškodbe desnega gležnja manjka zvezdnik Kawhi Leonard. Po katastrofalnem začetku sezone si je druga ekipa Los Angelesa opomogla z 12 zmagami na zadnjih 14 tekmah in se povzpela na deseto mesto v zahodni konferenci (18 zmag - 23 porazov). Scottie Barnes je za Raptors, četrto ekipo vzhoda (25 zmag - 18 porazov), dosegel 24 točk.

Rekord Tysona

Jaylon Tyson je blestel z 39 točkami za Cleveland Cavaliers, med drugim je prispeval podajo Evanu Mobleyju v odločilni akciji za gostujočo zmago nad Philadelphia 76ers s 117:115. Prvi strelec Sixers je bil Joel Embiid s 33 točkami. Tyrese Maxey je dodal 22 točk, vendar je zgrešil zadnji obupan poskus ob pisku sirene s sredine igrišča.

Infarktna končnica v Brooklynu

V Brooklynu so domači Nets zapravili 20 točk prednosti v zadnji četrtini, preden so tesno, s 112:109 premagali Chicago in prekinili črn niz petih porazov. Biki, ki so 11:20 minute pred koncem zaostajali še z 72:92, so po hitrem protinapadu Treja Jonesa 11,4 sekunde pred koncem celo povedli s 109:108.

Nekdanji košarkar Denverja Michael Porter ml. je v tej sezoni najboljši posameznik v enem najslabših moštev v ligi. FOTO: AP

Michael Porter ml. se je odzval s polaganjem, ki je mrežice znova popeljalo v vodstvo, Noah Clowney pa je zadel dva prosta meta in zapečatil zmago. Prvi strelec mrežic je bil Porter s 26 točkami, Clowney pa je dodal še 23 točk in 11 skokov. "Tako iz slabe ekipe nastane dobra, ko se skupaj učimo, kako zmagovati na takšnih tekmah," je dejal Porter. "Rastemo, postajamo boljši, zato je to super."

Durant za zmago Houstona

Houston Rockets so kljub visokim napovedim pred sezono in prihodu zvezdnika Kevina Duranta sezono začeli pod pričakovanji. Po petih porazih na zadnjih sedmih tekmah so vendarle uspeli premagati oslabljeno Minnesoto, ki je igrala brez prvega zvezdnika Anthonyja Edwardsa.

Najbolj zaslužen za zmago, s katero je Houston prehitel LA Lakerse na petem mestu v zahodni konferenci, je bil Durant, ki je tekmo končal z 39 točkami in sedmimi asistencami. Odličen je bil tudi turški center Alperen Sengun, ki je odlično sezono nadaljeval s 25 točkami in 14 skoki. Pri Minnesoti sta največ točk dosegla Julius Randle (39) in rezervist Naz Reid (25).

