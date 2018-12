Rekord lige NBA: Houston je proti Washingtonu dosegel 26 trojk

"Še eno trojko, še eno trojko!" je donela dvorana v končnici tekme, potem ko je Gary Clark2:42 minute pred koncem zadel 25. trojko. Gledalci so zahtevali rekord, ki ga je z uspešnim metom 31 sekund pred koncem Teksačanom zagotovil Michael Carter-Williams. Najučinkovitejši v vrstah Houstona je bil s 35 točkami MVP zadnje sezoneJames Harden, ki je šestkrat zadel tudi izza črte za tri točke. Chris Paulje zadel petkrat, Gerald GreeninEric Gordon po štirikrat. "Enostavno igramo bolje. Če imaš pravo vzdušje, delaš prave stvari na igrišču. Če ne, ne gre. Naša energija je prava in moramo jo obdržati," je po peti zaporedni zmagi Houstona dejal trenerMike D'Antoni, ki je na začetku sezone spoznal, da je treba ukrepati, saj ekipi ni steklo po načrtih.

Bolj napeto je bilo v Torontu, kjer jeFred VanVleet trojko dosegel 26,4 sekunde pred koncem z zmago Kanadčanov proti Indiani. Toronto je v drugem delu še lovil 17 točk zaostanka, a gledalci so vendarle videli preobrat vodilne ekipe lige. Za zmagovalce je Kawhi Leonard dosegel 28 točk, Pascal Siakam jih je dodal 17. Med najbolj zaslužnimi za preobrat pa je bil prav VanVleet, ki je devet od svojih 11 točk dosegel v zadnji četrtini tekme.



Izidi:

Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers 110 : 99

Orlando Magic - San Antonio Spurs 90 : 129

Philadelphia 76ers - New York Knicks 131 : 109

Boston Celtics -Phoenix Suns 103 : 111

Toronto Raptors- Indiana Pacers 99 : 96

Chicago Bulls - Brooklyn Nets 93 : 96

Houston Rockets- Washington Wizards 136 : 118

Milwaukee Bucks- New Orleans Pelicans 123 : 115

Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons 123 : 129 (podaljšek)

Utah Jazz - Golden State Warriors 108 : 103

Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies 99 : 92

Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder 113 : 132