Košarka

Rekorden božic 2025 za ligo NBA

New York , 02. 01. 2026 10.42 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Komisar lige NBA Adam Silver

Liga NBA je zabeležila najvišjo gledanost tekem na božični dan v 15 letih. V ZDA si je vsaj del petih božičnih posebnih prenosov elitne košarke lige ogledalo več kot 47 milijonov ljudi, kar je 45-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim letom, so sporočili iz lige.

Lakersi so na božični večer izgubili s Houstonom, Dončić je dosegel 25 točk.
Lakersi so na božični večer izgubili s Houstonom, Dončić je dosegel 25 točk.
FOTO: AP

To je bil najbolj gledan "božični dogodek v ligi NBA" v 15 letih. Povprečna gledanost tekme je bila 5,5 milijona, tekma med New York Knicks in Cleveland Cavaliers pa je bila najbolj gledana s 6,4 milijona gledalci, s čimer je postala najbolj gledana tekma na božični dan v zgodovini lige NBA, so sporočili.

Tradicija se je začela leta 1947, od leta 2008 pa je bilo na božični dan odigranih pet tekem, ki so bile razporejene od popoldneva do zgodnjih jutranjih ur po srednjeevropskem času.

Liga NBA je dosegla rekord tudi v digitalnem svetu. Liga je dosegla 1,6 milijarde ogledov svojih vsebin, kar predstavlja 23-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim rekordnim božičem 2014.

Detroit po zmagi nad jezerniki izgubil proti Miamiju

