Rekordni Dončić na sedmi tekmi že prek meje 30 točk, Dallas poražen

Mladi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA pokazal novo dobro predstavo, a kljub njej je ekipa Dallas Mavericks po podaljšku izgubila na gostovanju v San Antoniu s 108 : 113. Dončić je sicer v 40 minutah dosegel zanj rekordnih 31 točk. Goran Dragić poražen v Sacramentu.

Dončić je že na sedmi tekmi v ligi NBA presegel mejo 30 točk in postavil osebni strelski rekord. FOTO: AP

Luka Dončić, ki je iz igre metal 11 : 18 (za tri 4 : 6), je v statistiko vpisal še osem skokov, štiri podaje, ukradeno žogo in podajo, imel pa je tudi šest izgubljenih žog. MVP Igral je kljub težavam s hrbtom. "Kako je? Tako - tako. Ampak ne bom se ustavil," je na vprašanje o poškodbi dejal Dončić, ki si je na tekmi tudi rahlo zvil gleženj. Dončić je med tekmo znova poskrbel za navdušenje privržencev Dallasa, ko je s pretvarjanjem, da bo podal soigralcu, na 'hot-dog' poslalPattyja Millsa. Dončićevo povprečje zdaj prvič, od kar je v ligi NBA, presega mejo 20 točk, natančneje 20,4 točke na tekmo.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tekmo je sicer odločil odlični DeMar DeRozan, ki je vknjižil 34 točk in 9 podaj in šest skokov. Ta je v rednem delu zgrešil met za zmago Spurs, a je vse skupaj popravil v podaljšku. DeRozan in Dončić sta bila bitko v zaključku tekme, v zadnji četrtini in podaljšku je DeRozan vpisal 18 točk, Dončić pa 10. Dallas bi lahko slavil v rednem delu, ko je Dennis Smith Jr pri izenačenju 102:102 dobri dve sekundi do konca zgrešil prosti met za zmago. Dallas tako ostaja pri zgolj dveh zmagah, zdaj pa se je za Teličke nabralo že pet porazov.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Želim si le igrati košarko. Vsaka tekma mi veliko pomeni. To je tisto, kar imam rad, kar rad počnem. Spurs imajo nekaj odličnih igralcev, kot so DeRozan, Aldridge, Gasol, Belinelli. Imajo res dobro ekipo," je po tekmi ameriškim novinarjem razlagal Dončić, ki ga na noč čarovnic čaka tekma z Lakersi, pri katerih igra njegov vzornik LeBron James: "Ta tekma mi bo pomenila veliko, saj se bom pomeril z mojim idolom. Komaj čakam na to tekmo." Tudi Miami poražen

Poraz je doživel tudi drugi slovenski predstavnik v NBA Goran Dragić. Z Miamijem je moral v gosteh priznati premoč Sacramentu, ki je zmagal s 123 : 113. Dragić je v 31 minutah dosegel 20 točk (met 7 : 15), ob tem pa imel še pet podaj, skok in dve ukradeni žogi.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke