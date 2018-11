Rekordni Rose: Utahu nasul 50 točk in zajokal od sreče

Toda takoj po koncu izjemne sezone 2010/11, v kateri je igral najboljšo košarko v karieri in si pri rosnih 22 letih kot najmlajši doslej prislužil naziv najkoristnejšega košarkarja najmočnejše lige na svetu NBA, so njegov nadaljnji vzpon preprečile hude poškodbe kolena. V rodnem Chicagu je vztrajal osem sezon (med letoma 2008 in 2016), nato pa je svojo srečo preizkusil tudi v dresih New York Knicksov (2016/17) in Cleveland Cavaliersov. A neuspešno ... Vse do letošnje selitve k Minnesoti, kjer je očitno obudil svojo kariero, za katero so mnogi nedolgo nazaj menili, da je v zatonu.



Že omenjenih, rekordnih 50 točk, predvsem pa odločilni koši v razburljivi končnici podaljška in izjemna blokada ob metu gostujočega Danteja Exuma, so najboljša mogoča popotnica za nadaljevanje sezone. Ob odsotnosti Jimmyja Butlerja in Jeffa Teagueja imajo v strokovnem vodstvu 'volkov' ogromen razlog več za zadovoljstvo, saj bi ob konstantno dobrih igrah Derrick Rose predstavljal brez kančka dvoma daleč največjo okrepitev Minnesote v zadnjih letih.