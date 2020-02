Rekordnih 19 tujcev na tekmi All-Star

Luka Dončić, ki se vrača na parket po premoru zaradi ponovne poškodbe gležnja, bo nastopil tako v petek zvečer na tekmi vzhajajočih zvezd kot v nedeljo, ko je na sporedu osrednja tekma All-Star. Na glavni tekmi vikenda bo letos nastopilo osem tujcev, kar je največ do zdaj. V začetni peterki tekme zvezd so navijači poleg Dončića izglasovali še GrkaGiannisa Antetokounmpa (Milwaukee Bucks) ter dva Kamerunca, Joela Embiida (Philadelphia 76ers) in Pascala Siakama (Toronto Raptors). Rekordno osmerico tujcev sestavljajo še FrancozRudy Gobert(Utah Jazz), Srb Nikola Jokić (Denver Nuggets), LitovecDomantas Sabonis (Indiana Pacers) in Avstralec Ben Simmons (Philadelphia 76ers).

Tekma All-Star bo dosegla navijače iz 215 držav in območja 47 različnih jezikov, so še sporočili iz lige NBA.

Na vikendu bo skupno nastopilo rekordnih 19 tujih košarkarjev iz 15 držav.